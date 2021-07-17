Вони ширять інформацію, що нібито НАТО збирається направити армію бойових плавців для диверсій в окупованому Криму. Все для того, аби захопити півострів.

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Кремль активно слідкував за навчаннями "Сі Бриз-21"

У Чорному морі завершились навчання "Сі Бриз-21", але агонія з цього приводу на болотах ще триває. Кремль активно слідкував за маневрами кораблів НАТО, тож тренування Альянсу щомиті супроводжувалися демонстративною критикою в російській пропаганді.

Там лякають, що хоч навчання і завершились, але ще не слід розслаблятися. Адже будь-якої миті з Чорного моря можуть вийти бойові плавці і захопити щонайменше один населений пункт в заручники. Звідки російська розвідка змогла дістати таку таємну інформацію про наших хлопців з Альянсу?

Є як мінімум 2 припущення. Перше – Путін знову плавав з дельфінами, які підступно зливають кремлівському керманичу всю інфу.

Друге. Нещодавно в окупованому Криму стався справжній армагеддон. На півострів прийшли сильні зливи і викликали повінь.Були затоплені сотні будинків, школи, садочки та лікарні. Кримчани у всьому звинувачували місцевих чиновників з Росії.

Так-от, у ці дні щось пішло не за планом і перша партія наших натівських бойових плавців випадково засвітилася на одному з відео окупантів.

Тоді в так званому управлінні МНС Росії в окупованому Криму заявили, що плавці, які потрапили на відео, не стосуються рятувальної операції. У відомстві вирішили, що це "цивільні особи", які "для чогось прийняли для себе рішення зробити те, що показано на відео". Тож роздуплилися хто це такі на Росії тільки зараз.

"Існує імовірність проникнення в Крим диверсійно-терористичних груп бойових плавців з метою захоплення невеликого населеного пункту", – написав один з так званих військових експертів.

Тепер переселенцям з Сибіру в Криму слід рахувати: скільки людей заходить у море і скільки виходить. Якщо "мінус" – то нічого, головне, щоб не "плюс".

НАТО не готує ніяких "бойових плавців" через якісь "підземні проходи"

Попри будь-які міфи Кремля, політика НАТО не передбачає агресії проти третіх держав. На відміну від самої Росії. Ніяких "бойових плавців" через ніякі "підземні проходи" Альянс не готує. Це чергова вигадка російських пропагандистів, яка абсолютно не підтверджується жодним фактом.

Ба більше, війська НАТО на партнерів відпрацьовували маневри захисту, а не прийоми нападу. Єдиний агресор у Чорному морі – це сама Росія, яка незаконно окупувала український півострів. Адже яку б брєдятіну не писав Путін у своїй черговій статті, спочатку в Криму з'явились російські військові, а тільки після цього окупаційна влада провела так званий "референдум".

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Тож аби називати це "референдумом", потрібно бути повним ідіотом. Це доводить і сам Альянс, який через порушення Росією суверенітету і територіальної цілісності України у 2014 році призупинив з нею практичне співробітництво.

Дезінформація Кремля про агресивність НАТО щодо Росії – одна з найпопулярніших в орбіті російської пропаганди. Цікаво, що вона навіть старша ніж сам Путін в ролі президента. Ще у 90-х роках Україна та США почали проводити спільні тренування. Тоді імперія відчула, що втрачає вплив на нашу країну, тож і запустила наратив про "Сі Бриз" у пропаганді.