Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что дальнобойное оружие и ускорение поддержки Украины способны изменить ситуацию на фронте в пользу Украины. Об этом он заявил во время встречи с украинскими журналистами на "Даунинг-стрит".

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Что даст Украине преимущество на фронте

Риши Сунак убежден, что главные элементы для получения Украиной преимущества на поле боя:

артиллерия,

ПВО,

бронированная техника.

Он отметил, что западным союзникам следует сосредоточиться на приоритетах в военной поддержке Украины, которая, прежде всего, заключается в защите неба соответствующими системами, поставках бронетехники и артиллерии.

Это три критически важных компонента, о которых мы постоянно говорим с президентом Владимиром Зеленским. И мы многое делаем в этих направлениях, включая поставки снарядов,

– сказал Сунак.

Он также сказал, что, по его мнению, военную помощь Украине нужно подстраивать под условия на поле боя, и сейчас немаловажную роль на фронте играют ракеты с дальним радиусом действия.

Сунак призвал партнеров предоставлять дальнобойное оружие

"Европейская правда" сообщает, что во время этого же общения с журналистами Риши Сунак выразил уверенность, что война не затянется очень сильно, если Украина получит необходимую помощь вовремя.

Мы всегда стараемся найти способы сделать больше, потому что условия на поле боя меняются. И прямо сейчас, одна из вещей, которая изменит ситуацию на земле – это более дальнобойное оружие,

– подчеркнул глава британского правительства.

Он убежден, что Украина может дать отпор России при наличии всего нужного оружия. Поэтому он хочет, чтобы другие страны оказывали больше поддержки разных видов и как можно скорее.

То, что я хочу сделать и что я сказал всем нашим партнерам в субботу – мы должны увеличить и ускорить нашу поддержку Украины. Потому что я считаю, что если мы это сделаем, сможем предоставить вашей стране средства для получения решающего преимущества на поле боя гораздо раньше. Вот почему мы должны оказать вам поддержку сейчас и поддержку правильного типа, чтобы вы могли не просто защитить территорию, но и дать отпор России.

– сказал Сунак.

Сунак подчеркнул, что чем быстрее поступит поддержка, тем быстрее изменится ситуация на фронте в пользу ВСУ.