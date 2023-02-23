Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що далекобійна зброя і пришвидшення підтримки України здатні змінить ситуацію на фронті на користь України. Про це він заявив під час зустрічі з українськими журналістами на Даунінг-стріт.

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Що дасть Україні перевагу на фронті

Ріші Сунак переконаний, що головні елементи для отримання Україною переваги на полі бою:

артилерія,

ППО,

броньована техніка.

Він наголосив, що західним союзникам варто зосередитися на пріоритетах у військовій підтримці України, яка насамперед полягає у захисті неба відповідними системами, постачанні бронетехніки та артилерії.

Це три критично важливі компоненти, про які ми постійно говоримо з президентом Володимиром Зеленським. І ми багато робимо у цих напрямках, включно з постачанням снарядів,

– сказав Сунак.

Він також сказав, що, на його думку, військову допомогу Україні потрібно підлаштовувати під умови на полі бою, і зараз важливу роль на фронті відіграють ракети з далеким радіусом дії.

Сунак закликав партнерів надавати далекобійну зброю

"Європейська правда" повідомляє, що під час цього ж спілкування з журналістами Ріші Сунак висловив впевненість, що війна не затягнеться дуже сильно, якщо Україна отримає необхідну допомогу вчасно.

Ми завжди намагаємося знайти способи зробити більше, бо умови на полі бою змінюються. І прямо зараз, одна з речей, яка змінить ситуацію на землі – це більш далекобійна зброя,

– наголосив глава британського уряду.

Він переконаний, що Україна може дати відсіч Росії за наявності усієї потрібної зброї. Тож він хоче, щоб інші країни надавали більше підтримки різних видів і якомога швидше.

Те, що я хочу зробити, і що я сказав усім нашим партнерам у суботу – ми повинні збільшити та прискорити нашу підтримку України. Тому що я вважаю, що якщо ми це зробимо, то зможемо надати вашій країні засоби для отримання вирішальної переваги на полі бою набагато раніше. Ось чому ми повинні надати вам підтримку зараз та підтримку правильного типу, щоб ви могли не просто захистити територію, а й дати відсіч Росії,

– сказав Сунак.

Сунак наголосив, що чим швидше надійде підтримка, тим швидше зміниться ситуація на фронті на користь ЗСУ.