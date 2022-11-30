Речь идет о таких необходимых военных вещах, как дроны, разнообразная оптика, транспорт, тактическая медицина и средства связи. Об этом 24 каналу рассказал волонтер и руководитель фонда Сергей Притула.
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В каких направлениях работает фонд Приюты
Более того, за последние несколько месяцев в фонде эволюционировали некоторые субнаправления. Со второй половины августа волонтеры начали заниматься ремонтом и восстановлением трофейной техники врага.
Притула сообщил, что несколько недель назад было отремонтировано 11 единиц бронированной техники, а именно бронетранспортеры и танки Т-72. Они уже работают на линии фронта в подразделениях, которые их предварительно затрофеили. К тому же еще 2 танка Т-72, БМП и даже РСЗО "Ураган" находятся сейчас в состоянии ремонта.
Кроме того, мы достаточно тесно сотрудничаем со специалистами по "хлопках". Это одно из тех направлений, на которые мы собираем донаты – у нас есть отдельная кнопка на сайте фонда. Недавно я показывал в телеграме, как взлетал в воздух российский танк путем дистанционного подрыва. Подобные вещи происходят с регулярной частотой,
– рассказал руководитель фонда.
По его словам, есть еще много вещей, которые фонд не освещает, но они очень важны. Например, обеспечение бронезащиты комплекса С-300 нашей ПВО или обеспечение связью катеров речной флотилии.
"Вчера или позавчера пришла партия почти тысяча раций. Для нас это достаточно важные закупки, поэтому я всегда людям говорю: "Не ждите такого понятия как очередной мегазбор – у нас мегазбор каждый день", – подытожил волонтер.
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Фонд Притулы помогает ВСУ: последние новости
- Народный спутник, который купил фонд Притулы за собранные украинцами средства, эффективно работает в пользу нашей обороны. Только за 2 дня благодаря ему удалось уничтожить военную технику на сумму, превышающую стоимость спутника.
- Кроме того, благодаря спутнику ГУР МО провело космическую разведку объектов врага на оккупированных территориях, в России и ее союзников. В целом с помощью спутника ICEYE удалось определить размещение оккупантов даже в лесных насаждениях.
- В начале ноября Притула открыл сбор на 50 британских бронетранспортеров "Спартан". Невероятные украинцы не просто задонатили необходимую сумму за считанные часы, а перевыполнили план. Так вместо необходимых 200 миллионов гривен удалось собрать 236 миллионов гривен.