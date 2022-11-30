Мовиться про такі необхідні військовим речі як дрони, різноманітна оптика, транспорт, тактична медицина та засоби зв'язку. Про це 24 каналу розповів волонтер та очільник фонду Сергій Притула.

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За якими напрямками працює фонд Притули

Ба більше протягом останніх кількох місяців у фонду еволюціонували деякі субнапрямки. Так, з другої половини серпня волонтери почали займатися ремонтом та відновленням трофейної техніки ворога.

Притула повідомив, що кілька тижнів тому відремонтували 11 одиниць броньованої техніки, а саме бронетранспортери та танки Т-72. Вони вже працюють на лінії фронту в тих підрозділах, які їх попередньо затрофеїли. До того ж ще 2 танки Т-72, БМП і навіть РСЗВ "Ураган" перебувають зараз у стані ремонту.

Окрім того, ми досить тісно співпрацюємо зі спеціалістами з "бавовни". Це один з тих напрямків на які ми збираємо донати – у нас є окрема кнопка на сайті фонду. Нещодавно я показував у телеграмі як злітав у повітря російський танк шляхом дистанційного підриву. Подібні речі відбуваються з регулярною частотою,

– розповів очільник фонду.

За його словами, є ще багато речей, які фонд не висвітлює, але вони дуже важливі. Наприклад, забезпечення бронезахистом комплексу С-300 нашої ППО або забезпечення зв'язком катерів річкової флотилії.

"Вчора чи позавчора прийшла партія майже тисяча рацій. Для нас це досить важливі закупівлі, тому я завжди людям кажу: "Не чекайте такого поняття як черговий мегазбір – у нас мегазбір щодня", – підсумував волонтер.

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