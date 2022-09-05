Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Ранее в столице наблюдалось задымление из-за торфяных пожаров в области.

Обратите внимание Взрывы и обстрелы привели к ухудшению качества воздуха в Киеве

Какая в Киеве ситуация с воздухом

Власти сообщили, что на 14:15 наблюдается низкий уровень загрязненности в столице. Таким образом, качество воздуха в Киеве нормализовалось.

Кстати, следить за состоянием воздуха в режиме реального времени можно по ссылке, а также в городском приложении "Киев Цифровой".



Качество воздуха в Киеве нормализовалось

Киев оказался на 1 месте в мире, как город с самым загрязненным воздухом

По данным Агентства по охране окружающей среды США, воздух в Киеве по состоянию на утро 5 сентября самый загрязненный в мире. Его показатель составляет 187 единиц, хотя норма от 0 до 50.

Главным загрязнителем является доля РМ. Некоторые из образующих ее токсинов через дыхание могут попадать в кровь и транспортироваться по всему телу, оседая в сердце, мозгу и других органах.

Поэтому влияние PM может привести к серьезным последствиям для здоровья, особенно для уязвимых групп людей, таких как пожилые люди и люди с проблемами дыхания.

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