Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Раніше у столиці спостерігалося задимлення через торф’яні пожежі в області.

Зверніть увагу Вибухи та обстріли призвели до погіршення якості повітря у Києві

Яка у Києві ситуація з повітрям

Влада повідомила, що станом на 14:15 спостерігається низький рівень забрудненості у столиці. Таким чином якість повітря у Києві нормалізувалася.

До речі, стежити за станом атмосферного повітря в режимі реального часу можна за посиланням, а також у міському застосунку "Київ Цифровий".



Якість повітря у Києві нормалізувалася / Карта

Київ опинився на 1 місці у світі, як місто з найзабрудненішим повітрям

За даними Агентства з охорони навколишнього середовища США, повітря в Києві станом на ранок 5 вересня є найбільш забрудненим у світі. Його показник становить 187 одиниць, хоч норма – від 0 до 50.

Головним забруднювачем є частка РМ. Деякі з токсинів, які її утворюють, через дихання можуть потрапляти в кров і транспортуватися по всьому тілу, осідаючи в серці, мозку та інших органах.

Тому вплив PM може призвести до серйозних наслідків для здоров'я, особливо для вразливих груп людей, таких як люди похилого віку та люди з проблемами дихання.

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