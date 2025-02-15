Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, отметив, что лидер США немало вопросов раздувает до колоссального размера, выбивает из рук своих противников их карты, перехватывает себе и достигает победы. Это циничная политика, но она вероятно эффективна.

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Что создает угрозу для США?

Стратегии и глубинные вещи, которые в администрации Трампа также есть, во многом повторяют то, что хотел бывший президент США Байден, но, как отметил Харитонов, способы достижения этих целей теперь крайне циничные и радикальные.

Дональд Трамп не оставляет попыток перехватить китайское влияние на Россию, потому что с его точки зрения именно КНР является абсолютной победительницей российской войны в Украине. Китай покорил Россию, это создает критическую угрозу для США,

– объяснил Харитонов.

Поэтому Трамп будет идти на разного рода коммуникации с Кремлем, предлагая ему те вещи, которые Украине и Европе очень не нравятся: возвращение России в G7; определенные условия миротворческого процесса. Однако все это, как отметил Харитонов, направлено на Китай.

Если Трампу удастся перехватить влияние на Россию и будет подписана определенная договоренность, тогда позиции Китая станут слабее. КНР не будет иметь своей главной карты – российской. Тогда на Пекин будет легче давить и достигать необходимых для США вещей.

Аналогичная ситуация по КНДР. Поэтому я бы все эти звонки не воспринимал бы слишком серьезно, все это более глубокие вещи, о которых мало будут говорить публично. Для Трампа российская война в Украине – это не про Украину, Россию, а про Китай,

– считает Харитонов.

Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" подчеркнул, что так воспринималось и другими, просто администрация Байдена на этом фоне пыталась усилить США, строить новые партнерства в определенной степени ценой Украины.

Отметим, советник председателя ОПУ Михаил Подоляк считает, что сейчас Кремль пытается отойти как можно дальше от Китая, который за время войны в Украине получил над Россией определенный контроль. Подоляк уверен, что российский диктатор рассматривает возможность перейти к новому хозяину в лице США.