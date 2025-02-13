Такое мнение 24 Каналу высказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, заметив, что Кремль пытается "убежать" от одной страны. Именно она за время полномасштабного вторжения получила над ним определенную власть, а также геополитический статус.

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От кого "убегает" Путин

Трамп и Путин провели телефонный разговор в тот день, когда страна-агрессор осуществила обстрел Украины, в частности Киевщины. Советник главы ОПУ отметил, что российские атаки для мира, в том числе и США, стали обыденностью, которая не вызывает эмоций.

В то же время прагматизм Соединенных Штатов может привести администрацию Трампа к пониманию, что закончить войну можно быстро, но только на условиях Кремля и с российскими ультиматумами.

Закончить войну быстро на условиях России – более простой задачи не существует. Однако это не добавит "баллов", я не думаю, что США пойдут этим путем,

– сказал Подоляк.

Советник главы ОПУ отметил, что разговор Трампа с Путиным был эмоциональным и предсказуемым. Поэтому диалог не станет основой для будущих переговоров, где США будут иметь прагматическую позицию. Поэтому не стоит паниковать из-за этого диалога.

После звонка интересная ситуация сложилась именно для Китая – Пекин думал, что Россия зависима от него и что он является модератором важных геополитических процессов.

Теперь Путин пытается перейти к другому хозяину. Путин уже "поиграл" с Китаем, а хочет "перейти под" США,

– подчеркнул он.

Подоляк добавил, что за время полномасштабного вторжения Китай получил определенный политический статус, теперь же ему придется думать, как остаться игроком на уровне с США.