Президент даст номер благотворительности, на которую желающие его поздравить могут перекинуть свои деньги. Об этом Стефанчук сказал на брифинге после согласительного совета парламента.

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Перед тем спикера спросили, пригласили ли его на празднование и что он будет дарить. Тогда он заговорил о благотворительности.

Это такая предварительная версия. Если это будет, я, безусловно, присоединюсь к этой благотворительной акции,

– сказал Стефанчук.

Заметим день рождения у Зеленского завтра, 25 января. В 2021 году его тогдашняя пресс-секретарь Юлия Мендель также рассказывала, что президент просил, кто хочет его поздравить с днем ​​рождения, перевести деньги для любой инфекционной больницы в Украине.

Как Зеленский праздновал раньше

В 2020 году, по информации СМИ, Зеленский устроил небольшой пир в Офисе Президента.

В прошлом году расследователи выяснили, что у Зеленского была вечеринка ко дню рождения в квартире Тимура Миндыча – соратника олигарха Коломойского. На празднике присутствовали первый помощник президента Сергей Шефир, глава Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко и участники "95 квартала".

Политика упрекали за празднование во время карантина. Сам глава государства уверял, что ему преподнесли сюрприз.

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