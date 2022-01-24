Президент дасть номер благодійності, на яку охочі його привітати можуть перекинути свої гроші. Про це Стефанчук сказав на брифінгу після погоджувальної ради парламенту.

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Перед тим спікера запитали, чи запросили його на святкування та що він даруватиме. Тоді той заговорив про благодійність.

Це така попередня версія. Якщо це буде, я, безперечно, долучуся до цієї благодійної акції,

– сказав Стефанчук.

Зауважимо, день народження у Зеленського завтра, 25 січня. У 2021 році його тодішня речниця Юлія Мендель також розповідала, що президент просив у тих, хто хоче його привітати з днем народження, переказати гроші для будь-якої інфекційної лікарні в Україні.

Як Зеленський святкував раніше

У 2020 році, за інформацією ЗМІ, Зеленський влаштував невеличкий бенкет в Офісі Президента.

Минулого року розслідувачі з'ясували, що Зеленський мав вечірку до дня народження у квартирі Тимура Миндича – соратника олігарха Коломойського. На святі були присутні перший помічник президента Сергій Шефір, глава Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко та учасники "95 кварталу".

Політику дорікали за святкування під час карантину. Сам глава держави запевняв, що йому зробили сюрприз.

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