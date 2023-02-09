Исходя из того, насколько европейское турне распиарили, с пустыми руками Зеленский точно не вернется. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Роман Свитан.

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Какое оружие может получить Украина

Главная цель, которая озвучивалась и раньше, это авиация. Первый компонент – вертолеты. Прежде всего, речь идет об Apache, которые, по убеждению Свитана, не являются большой проблемой для наших партнеров, ведь их очень много. Они давно летают и выполняют боевые задания, это хорошая машина, которая прикроет тяжелые танки.

Это часть наступательной триады – тяжелый танк, легкая броня и вертолет поддержки. Вопрос с Apache будет решен, хотя еще не подсвечен. Он может быть именно в закрытой части договоренностей,

– отмечает полковник ВСУ в запасе.

Второй компонент – многофункциональные истребители:

Американские F-16 – теоретически, мы можем получить около 200 единиц. Их произведено более 4000, летает около 3000. "Меньше 10% – небольшая проблема для наших партнеров. Один самолет выполняет сразу 4 задачи – истребителя, перехватчика, штурмовика и бомбардировщика. Более того, он втрое дешевле основных европейских самолетов такого уровня", – заметил летчик-инструктор.

Британские Eurofighter Typhoon – страна может выделить 12 машин и обучить наших лётчиков. Великобритания может передать их первой.

Французские Rafale и Mirage – речь может идти как минимум о двух эскадрильях.

Если у нас будет троица – F-16, Eurofighter Typhoon и Rafale или Mirage – мы справимся с этим и подготовим наших летчиков и аэродромы. Эти самолеты несут основные виды боевой авиационной нагрузки, имеющиеся у стран НАТО,

– уверяет военный эксперт.

По словам Свитана, предположительно, Украина получит и дальнобойные ракеты. Так, партнеры могут передать нам GMLRS к HIMARS, которые работают на 150 километров. "Это больше вопрос к американцам, они, если что, будут передавать", – акцентирует военный эксперт.

Можно рассчитывать и на Storm Shadow – хорошая крылатая ракета, в большинстве своем противокорабельная. Свитан подчеркивает, что она может потопить весь черноморский флот, а это важная задача как для Украины, так и для Великобритании.

Это ракета с инерционной системой вывода на цель. Закладывается определенный маршрут, она сама наводится на цель. Ей все равно, что это будет – корабль, большой склад, морская база или мост,

– объяснил летчик-инструктор.

Какую цель программисты заложат – на ту она и выйдет. Причем, добавляет Свитан, у нее очень хорошая боевая часть – сначала отстреливается заряд, пробивающий дырку, а затем заходит заряд подрыва.

"100% гарантия уничтожения объекта. Стоит она, правда, дороговато – около 1,5 миллиона. В принципе, ради того, чтобы сделать большую кучу лома из российского флота, я думаю, не стоит мелочиться. И наши партнеры точно этого не будут делать", – подытожил Роман Свитан.

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