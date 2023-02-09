Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, фраза Владимира Зеленского о том, что новые лидеры Европы сделают то, чего не смогли сделать старые, стала очень сильным ходом.
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Зеленский противопоставляет новых лидеров старым
Михаил Шейтельман убежден, что такое высказывание было очень точным, и европейским лидерам было очень приятным.
"Это конечно сильный ход, потому что он фактически противопоставляет Джо Байдена Бараку Обаме, Олафа Шольца – Ангели Меркель, Эммануэля Макрона – Франсуа Олланду. Я уверен, что всем троим это ужасно приятно, я думаю, что попали в точку с этим тезисом – сказал Шейтельман.
Как это повлияет на поставку оружия
Политтехнолог отметил, что пока только одна страна заявила о готовности передать Украине самолеты – это Эстония. У нее вообще нет самолетов, но там заявили, что если бы имели, то передали бы.
"Конечно, поддержка велика. Глава Европарламента сказала, что нужно дать нам самолеты, Польша сказала, что будет участвовать в этой коалиции, Нидерланды уже говорили, что готовы купить самолеты, чтобы передать нам. Великобритания вчера сказала, что изучает, какие именно самолеты передавать", – сказал Шейтельман.
Михаил Шейтельман обосновал точность тезисов Зеленского: смотрите видео
Он считает, что раньше ключ от танков был в руках Олафа Шольца, так же сейчас ключ от самолетов в руках Джо Байдена.
"Только США могут возглавить эту авиационную коалицию. Вот Германия могла возглавить танковую, потому что танков Leopard больше всего в Европе, они ближе всего в доступе, для них больше всего и ремонтных баз, и специалистов, а по самолетам, все тоже самое в руках США", – сказал политтехнолог.
Владимир Зеленский выступил в Европарламенте: главное
- Президент Украины посетил Великобританию, Францию и Бельгию, где встречался с европейскими лидерами.
- Во время выступления в Европарламенте Зеленский поблагодарил страны ЕС за помощь и заявил, что для Кремля их население – это всего 140 миллионов тел, что способно нести оружие.
- Зеленский заявил, что Украина возвращается домой, а Россия пытается уничтожить европейский образ жизни, где больше всего ценится жизнь человека.
- Украинский лидер также сказал, что Россия хочет сделать нормальным для континента все нечеловеческое, что пережил мир в 1939 – 1940-х годах.