Видео с началом выступления Зеленского опубликовали на странице Госпогранслужбы. Президент сказал: "Слава Украине!".
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Зеленскому ответили: "Героям слава!" Президента растрогала ситуация, он аплодировал европейским парламентариям.
Начало выступления Зеленского в Брюсселе: смотрите видео
Выступление президента в Европарламенте
Зеленский в своей речи подчеркнул, продолжающаяся борьба за будущее Европы. По его словам, все украинки и украинцы являются частью европейской истории.
Президент рассказал, что Кремлю безразлично 140 миллионов своих граждан – это тела, которые способны нести оружие. Следовательно, Украина защищается от крупнейшей антиевропейской силы современного мира.
Мы боремся против пренебрежения, делаем ставку на добросовестность, фоном для наших мечтаний является мир и безопасность. Только наша победа все это будет гарантировать, – заявил президент.
Визит Зеленского в Брюссель: последние новости
- Перед началом выступления президента в Европарламенте прозвучал гимн Украины и гимн Евросоюза.
- На саммит Зеленский прибыл с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Позже украинский президент на специальной сессии встретится со всеми 27 лидерами Евросоюза.
- В сети показали, происходившее вблизи Европарламента перед визитом Зеленского.