В Брюсселе украинский лидер встретится со всеми 27 лидерами ЕС. Кроме того, Зеленский выступит в Европарламенте.

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Перед зданием, куда прибывает президент Украины, выстроилась очередь журналистов. Они отмечают, что такого аншлага не могут вспомнить даже журналисты, которые уже лет 20 работают в Брюсселе.

Журналисты ждут прибытия Зеленского: смотрите видео

Кроме того, в сети показали, как в Европарламенте звучит украинский гимн. Правда, это был только тестовый режим. Проверяли качество звука перед встречей Зеленского.

В Европарламенте включили гимн Украины: смотрите видео

В Брюссель Зеленский прилетел из Франции

Сообщали, что в Брюссель украинский лидер прибудет вместе со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они вместе вылетели с авиабазы на территории Франции.

В Париж Зеленский прибыл еще вечером 8 февраля. Туда украинский лидер прилетел из Великобритании, где находился с официальным визитом.

К слову, этот визит Зеленского в Европу – первый с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2022 года украинский лидер встретился в США с Джо Байденом.