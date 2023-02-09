Вечером 8 февраля глава нашего государства прибыл в Париж, где провел переговоры с Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцом. Во время этого визита в своих социальных сетях французский лидер опубликовал видео, на котором награждает Зеленского.

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Теплые отношения между Макроном и Зеленским

Заметим, что орден Почётного легиона французский президент может вручить за безупречные и выдающиеся гражданские или военные заслуги. Орден является высшей наградой Франции от 19 мая 1802 года, когда он был основан.

Дань уважения Украине и ее народу. Почет тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность,

– написал Еммануэль Макрон.

В то же время, он опубликовал видео с Владимиром Зеленским. На нем видно, что лидеры обоих государств обмениваются любезностями во время церемонии награждения и затем крепко держатся за руки.

Макрон награждает Зеленского орденом Почетного легиона: смотрите видео из соцсетей президента Франции

Второй визит Зеленского за границу: что нужно знать

К этой теме следует подробно описать визит главы нашего государства за границу. Собственно, отметим, что это вторая по счету поездка за пределы нашего государства Владимира Зеленского с начала широкомасштабной войны.