Відео з початком виступу Зеленського опублікували на сторінці Держприкордонслужби. Президент сказав: "Слава Україні!".
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Зеленському відповіли: "Героям слава!". Президента розчулила ситуація, він аплодував європейським парламентарям.
Початок виступу Зеленського у Брюсселі: дивіться відео
Виступ президента у Європарламенті
Зеленський у своїй промові наголосив, що триває боротьба за майбутнє Європи. За його словами, всі українки й українці є частиною європейської історії.
Президент розповів, що Кремлю байдуже на 140 мільйонів своїх громадян – це тіла, які здатні нести зброю. Відтак Україна захищається від найбільшої антиєвропейської сили сучасного світу.
Ми боремося проти зневаги, робимо ставку на добросовісність, тлом для наших мрій є мир і безпека. Лише наша перемога все це гарантуватиме, – заявив президент.
Візит Зеленського до Брюсселю: останні новини
- Перед початком виступу президента у Європарламенті пролунав гімн України та гімн Євросоюзу.
- На саміт Зеленський прибув з президентом Франції Еммануелем Макроном. Згодом український президент на спеціальній сесії зустрінеться з усіма 27 лідерами Євросоюзу.
- У мережі показали, що відбувалося поблизу Європарламенту перед візитом Зеленського.