Так, попереду на українців чекають лише хороші новини. Зеленський запланував нові переговори щодо озброєння для нашої держави.

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У Зеленського обіцяють "приємні сюрпризи"

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що під час дороги до Брюсселю Зеленський продовжив спілкуватися з Макроном та іншими союзниками.

Разом з президентом на борту літака спілкувався, зокрема з політичним радником французького лідера Еммануелем Бонном, а також французькою дипломаткою Ізабель Дюмон. У нас чудовий зв’язок між командами і в усіх єдина мета – перемога над Росією. Сьогодні ще готуємо приємні сюрпризи,

– зазначив Єрмак.

Очільник ОП також наголосив, що попереду також будуть переговори щодо озброєнь. Деталей він поки не уточнив.

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