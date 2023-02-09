Так, попереду на українців чекають лише хороші новини. Зеленський запланував нові переговори щодо озброєння для нашої держави.
Важливо Я тут, щоб захистити шлях українців додому, – головне з промови Зеленського у Європарламенті
У Зеленського обіцяють "приємні сюрпризи"
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що під час дороги до Брюсселю Зеленський продовжив спілкуватися з Макроном та іншими союзниками.
Разом з президентом на борту літака спілкувався, зокрема з політичним радником французького лідера Еммануелем Бонном, а також французькою дипломаткою Ізабель Дюмон. У нас чудовий зв’язок між командами і в усіх єдина мета – перемога над Росією. Сьогодні ще готуємо приємні сюрпризи,
– зазначив Єрмак.
Очільник ОП також наголосив, що попереду також будуть переговори щодо озброєнь. Деталей він поки не уточнив.
Візит Зеленського до Брюсселю: що відомо
- Про прибуття Володимира Зеленського на саміт ЄС стало відомо 9 лютого близько 11:00. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала Зеленського на теренах Брюсселю.
Коли український президент увійшов до залу Європарламенту, усі лідери ЄС зустріли його стоячи та оплесками. Потім Зеленський зі сльозами на очах сказав "Слава Україні".
Під час промови Зеленський подякував усім європейцям за допомогу і спільну боротьбу.
До речі, Зеленський разом з головою ЄП Робертою Мецолою прослухали гімн України та гімн Євросоюзу. Вони звучали перед промовою нашого президента в Європарламенті.