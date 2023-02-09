Зважаючи на те, наскільки європейське турне розпіарили, з пустими руками Зеленський точно не повернеться. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Роман Світан.

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Яку зброю може отримати Україна

Головна мета, яка озвучувалися і раніше, це авіація. Перший компонент – вертольоти. Передовсім йдеться про Apache, які, на переконання Світана, не є великою проблемою для наших партнерів, адже їх дуже багато. Вони давно літають та виконують бойові завдання, це гарна машина, яка прикриє тяжкі танки.

Це частина наступальної тріади – важкий танк, легка броня та вертоліт підтримки. Питання з Apache буде вирішене, хоч ще не підсвічене. Воно може бути саме в закритій частині домовленостей,

– відзначає полковник ЗСУ у запасі.

Другий компонент – багатофункціональні винищувачі:

Американські F-16 – теоретично, ми можемо отримати близько 200 одиниць. Їх вироблено понад 4000, літає близько 3000. "Менше ніж 10% – невелика проблема для наших партнерів. Один літак виконує одразу 4 завдання – винищувачі, перехоплювача, штурмовика та бомбардувальника. Ба більше, він втричі дешевший за основні європейські літаки такого рівня", – зауважив льотчик-інструктор.

Британські Eurofighter Typhoon – країна може виділити 12 машин та навчити наших льотчиків. Велика Британія може передати їх першою.

Французькі Rafale та Mirage – може йтися щонайменше про дві ескадрильї.

Якщо в нас буде трійця – F-16, Eurofighter Typhoon та Rafale або Mirage – ми впораємося з цим, і підготуємо наших льотчиків та аеродроми. Ці літаки несуть основні види бойової авіаційного навантаження, що є в країн НАТО,

– запевняє військовий експерт.

За словами Світана, імовірно, Україна отримає і далекобійні ракети. Так, партнери можуть передати нам GMLRS до HIMARS, які працюють на 150 кілометрів. "Це більше питання до американців, вони, якщо що, будуть передавати", – акцентує військовий експерт.

Можна розраховувати й на Storm Shadow – хороша крилата ракета, здебільшого протикорабельна. Cвітан підкреслює, що вона може потопити увесь чорноморський флот, а це важливе завдання як для України, так і для Великої Британії.

Це ракета з інерційною системою виведення на ціль. Закладається певний маршрут, вона сама наводиться на ціль. Їй все одно, що це буде – корабель, великий склад, морська база чи міст,

– пояснив льотчик-інструктор.

Яку ціль програмісти закладуть – на ту вона й вийде. Причому, додає Світан, в неї дуже хороша бойова частина – спершу відстрілюється заряд, який пробиває дірку, а потім заходить заряд підриву.

"100% гарантія знищення об'єкта. Коштує вона, щоправда, дорого – близько 1,5 мільйона. В принципі, заради того, щоб створити велику купу брухту з російського флоту, я думаю, не варто дрібнитись. І наші партнери точно цього не робитимуть", – підсумував Роман Світан.

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