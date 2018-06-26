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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Что будет делать прокуратура после запуска Государственного бюро расследований: ответ главы ГБР

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Государственное бюро расследований
Государственное бюро расследований / Иллюстративное фото

Глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что после начала работы ГБР органам прокуратуры останется лишь функция надзора за следствием.

Об этом сообщает "Громадьске".

Труба отметил, что создание ГБР – это завершающий этап формирования правоохранительной системы.

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Вся правоохранительная система приведена под нормы и международные стандарты... Это означает, что за органами прокуратуры остается только функция надзора за следствием. А функция осуществления досудебного следствия передана другим правоохранительным органам. А именно – Нацполиции, СБУ, Фискальной службе, НАБУ и ГБР, которое на этапе завершения процесса создания,
– пояснил Труба.

"То есть Генеральная прокуратура будет осуществлять процессуальное руководство и поддерживать обвинение по делам, которые расследуют правоохранительные органы", – добавил ГБР.

Напомним, 17 мая Верховная Рада предварительно поддержала запуск Государственного бюро расследований.

Что такое Государственное бюро расследований?
Правоохранительный орган Украины, идеология которого заключается в том, что он будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников главных управлений). ГБР окончательно возьмет на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры.

Теги: Новости Украины Новости политики Расследования ГПУ Государственное бюро расследований
Источник: 24 Канал
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