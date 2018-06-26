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Що робитиме прокуратура після запуску Державного бюро розслідувань: глава ДБР дав відповідь

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Державне бюро розслідувань
Державне бюро розслідувань / Ілюстративне фото

Глава Державного бюро розслідувань України Роман Труба заявив, що після початку роботи ДБР органам прокуратури залишиться лише функція нагляду за слідством.

Про це повідомляє "Громадське".

Труба наголосив, що створення ДБР – це завершальний етап формування правоохоронної системи.

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Вся правоохоронна система приведена під норми та міжнародні стандарти… Це означає, що за органами прокуратури залишається лише функція нагляду за слідством. А функція здійснення досудового слідства передана іншим правоохоронним органам. А саме – Нацполіція, СБУ, Фіскальна служба, НАБУ і ДБР, яке на етапі завершення процесу створення,
– пояснив Труба.

"Тобто Генеральна прокуратура здійснюватиме процесуальне керівництво і підтримуватиме обвинувачення у справах, які розслідують правоохоронні органи", – додав ДБР.

Нагадаємо, 17 травня Верховна Рада попередньо підтримала запуск Державного бюро розслідувань.

Що таке Державне бюро розслідувань? Правоохоронний орган України, ідеологія якого полягає в тому, що він розслідуватиме кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників головних управлінь). ДБР остаточно перебере на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури.

Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань ГПУ Розслідування
Джерело: 24 Канал
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