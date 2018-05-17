Робочий день у ВР: депутати ухвалили низку законопроектів

У четвер, 17 травня, в парламенті, окрім законопроекту про трансплантацію, народні депутати також встигли ухвалити зміни до закону про Державне бюро розслідувань.

Це технічний законопроект, який має дозволити ДБР нормально працювати, розповіла кореспондентка в прямому ефірі 24 Каналу.

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Нині в Державному бюро розслідувань працює дві людини.

Цей закон дає можливість призначити конкурс і обрати керівників центрального апарату, а також запустити процес та вибрати працівників оперативного блоку. ДБР зможе укладати договори про міжнародно-технічну допомогу, перенести територіальні управління і відкрити в тих містах, які мають умови для розташування органів, де будуть поширювати свою діяльність на кілька областей,

– розповів директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

Закон ще не набув чинності, його депутати мають підготувати до другого читання і в цілому проголосувати. Опісля, його має підписати президент України і вже тоді ДБР зможе працювати нормально в повному обсязі. Депутати планують це зробити 1 вересня 2018 року.

Також у першому читанні депутати хвалили президентський законопроект про валюту. Він передбачає валютну лібералізацію, а також буде корисний для підприємців.

Не потрібно буде брати індивідуальну ліцензію на операції з валютою. А також зніматимуться терміни до 180 днів, які були передбачені Національним банком України,

– додала представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

Народний депутат Тетяна Острікова зазначила, що вони підготували альтернативний законопроект про валюту і до другого читання будуть його доповнювати, аби він був ідеальним для подальшої роботи підприємців.

Однак, щодо важливих законопроектів про ЦВК, Антикорупційний суд та призначення аудитора НАБУ у Верховній Раді досі рішень немає.