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Рабочий день в ВР: депутаты приняли ряд законопроектов

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В четверг, 17 мая, в парламенте, кроме законопроекта о трансплантации, народные депутаты также успели принять изменения в закон о Государственном бюро расследований.

Это технический законопроект, который должен позволить ГБР нормально работать, рассказала корреспондент в прямом эфире 24 Канала.

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Сейчас в Государственном бюро расследований работает два человека.

Этот закон дает возможность назначить конкурс и выбрать руководителей центрального аппарата, а также запустить процесс и выбрать работников оперативного блока. ГБР сможет заключать договоры о международно-технической помощи, перенести территориальные управления и открыть в тех городах, которые имеют условия для размещения органов, где будут распространять свою деятельность на несколько областей,
– рассказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Закон еще не вступил в силу, его депутаты должны подготовить ко второму чтению и в целом проголосовать. Затем, его должен подписать президент Украины и уже тогда ГБР сможет работать нормально в полном объеме. Депутаты планируют это сделать уже 1 сентября 2018 года.

Также в первом чтении депутаты приняли президентский законопроект о валюте. Он предусматривает валютную либерализацию, а также будет полезен для предпринимателей.

Не нужно будет брать индивидуальную лицензию на операции с валютой. А также снимются сроки до 180 дней, предусмотренные Национальным банком Украины,
– отметила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Народный депутат Татьяна Острикова отметила, что они подготовили альтернативный законопроект и ко второму чтению закон о валюте будут дополнять, чтобы он был идеальным для дальнейшей работы предпринимателей.

Однако, по важным законопроектам о ЦИК, Антикоррупционном суде и назначении аудитора НАБУ в Верховной Раде до сих пор решений нет.

Теги: Новости политики Верховная Рада Деньги Законопроект Валюта Государственное бюро расследований
Источник: 24 Канал
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