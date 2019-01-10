Что будет главным в работе "Укрзализныци" в 2019 году

В 2019 году в "Укрзализныце"планируют обновить локомотивы и улучшить инфраструктуру. Кроме того, есть намерение развивать скоростное пассажирское и грузовое сообщение.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на заседании правительства, пишет УНИАН.

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На транспортных коридорах Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев – Днепр, Киев – Харьков скорость пассажирских поездов должна быть не менее 200-250 километров в час, а грузовых – 100-120,

– отметил Омелян.

Министр добавил, что правление "Укрзализныци" уже утвердило стратегию развития. Вскоре ее представят на согласование наблюдательному совету. Омелян также подчеркнул важность создания частной тяги на железной дороге.

К слову, сегодня, 10 января, новым главой "Укрзализныци" стал Евгений Кравцов.