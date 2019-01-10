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      Что будет главным в работе "Укрзализныци" в 2019 году

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      Чем займется "Укрзализныця" в 2019 году
      Чем займется "Укрзализныця" в 2019 году / businessvisit.com.ua

      В 2019 году в "Укрзализныце"планируют обновить локомотивы и улучшить инфраструктуру. Кроме того, есть намерение развивать скоростное пассажирское и грузовое сообщение.

      Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на заседании правительства, пишет УНИАН.

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      На транспортных коридорах Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев – Днепр, Киев – Харьков скорость пассажирских поездов должна быть не менее 200-250 километров в час, а грузовых – 100-120,
      отметил Омелян.

      Министр добавил, что правление "Укрзализныци" уже утвердило стратегию развития. Вскоре ее представят на согласование наблюдательному совету. Омелян также подчеркнул важность создания частной тяги на железной дороге.

      К слову, сегодня, 10 января, новым главой "Укрзализныци" стал Евгений Кравцов.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Транспорт Железная дорога Министерство инфраструктуры Владимир Омелян Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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