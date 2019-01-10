Що буде головним у роботі "Укрзалізниці" у 2019 році

У 2019 році в "Укрзалізниці"планують оновити локомотиви і покращити інфраструктуру. Окрім того, є намір розвивати швидкісне пасажирське і вантажне сполучення.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на засіданні уряду, пише УНІАН.

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На транспортних коридорах Київ – Одеса, Київ – Львів, Київ – Дніпро, Київ – Харків швидкість пасажирських поїздів повинна бути щонайменше 200-250 кілометрів за годину, а вантажних – 100-120,

– зазначив Омелян.

Міністр додав, що правління "Укрзалізниці" вже затвердило стратегію розвитку. Її невдовзі представлять на погодження наглядовій раді. Омелян також наголосив на важливості створення приватної тяги на залізниці.

До слова, сьогодні, 10 січня, новим очільником "Укрзалізниці" став Євген Кравцов.