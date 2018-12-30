Эксперт указал на главные проблемы ''Укрзализныци''

Главные проблемы "Укрзализныци" – это нехватка тяги, позиционирование "УЗ" как корпорации, главная цель которой – получение прибыли при том, что она является монополией, и недоверие к ней.

Об этом сообщил глава Ассоциации "Владельцы вагонов" Александр Криворучко, побывав 14 декабря на двух мероприятиях в Киеве: презентации аналитического центра GMK-Center и специализированном отраслевом семинаре "Железнодорожные грузовые перевозки".

Во-первых, отметил Криворучко, "УЗ" нужен прозрачный фонд для модернизации локомотивов. Главная проблема, которая ухудшает статистику продолжительности перевозок – это недостаток тяги.

Руководство "УЗ" признало ситуацию, но остались открытыми вопросы:

1. По какой причине Днепропетровский электровозостроительный завод не загружен заказами "УЗ", а выставлен на приватизацию? Ведь логичнее при наличии планов по обновлению парка локомотивов на 500 штук за 10 лет разместить соответствующие заказы на государственном украинском предприятии, переведя его в статус стратегического. Непонятно, по какой причине за последние два года не найден стратегический инвестор? Или почему государство за свои средства не модернизирует столь важное предприятие? При этом присутствует возможность выделить деньги на строительство аэропорта в чистом поле (село Соленое Днепропетровской области), планируется (или планировалось) строительство опытного проекта Hyperloop. А предприятие машиностроения продолжает "загибаться" без госзаказа. А это, кстати, и рабочие места, и развитие собственного производства с высокой добавленной стоимостью, и наполнение бюджета.

2. Почему в полной мере не выполняется план инвестиций в инфраструктуру и ремонт существующей тяги "УЗ"? Как сообщалось ранее, план был выполнен только на 60% в октябре 2018 года, вряд ли можно рассчитывать на 100% выполнения до конца года.

Криворучко отметил, что все участники рынка единодушно сошлись во мнении, что проблема с нехваткой тяги – ключевая. А для решения вопроса с частной тягой недостаточно политической воли (в крайнем случае – пока). В такой ситуации руководству "УЗ" целесообразно запланировать в бюджете/финплане отдельный фонд, в который будет перечисляться какая-то часть от средств, полученных за счет повышения тарифа. Эти ресурсы должны использоваться исключительно на закупку локомотивов. При этом накопление средств и их расходование должны быть полностью прозрачными. Если "УЗ" к такой практике готова – доверие к госмонополии может существенно вырасти.

Во-вторых, написал Криворучко, между заявлениями и действиями – огромный разрыв. Еще одна важная проблема в работе "Укрзализныци" – недоверие к ней. Слишком много раз давали красивые обещания, однако позже лучшие стратегии по разным причинам так и не были реализованы.

Серьезная проблема – это временный и содержательный разрыв между феерическими отчетами "УЗ" и фактическим решением какой-либо проблемы или реализацией проектов. Как показывает 2018, между этими событиями проходит от полугода до года!

Так, полгода назад был подписан меморандум с General Electric на поставку в 2018 году локомотивов. Но выход первого долгожданного локомотива произошел только в декабре. Сроки для выпуска в работу всех 30 единиц уже сдвигаются на 2019 год... Аналогичная ситуация и с кредитом ЕБРР на 150 миллионов долларов на покупку полувагонов. Представители "УЗ" озвучили, что начало их производства не стоит ожидать раньше июня 2019 года.

Также Криворучко отметил, что не менее важная проблема кроется в позиционировании "УЗ" как корпорации, главная цель которой – получение прибыли. При этом "УЗ" забывает о том, что является монополией. Ее монополию не может поколебать развитие авто– или речного транспорта, так как слишком большие объемы перевозки руды, металла и сельхозпродукции по железной дороге. В случае, когда монополия, которая определяет тарифы и другие условия на рынке, говорит о нехватке средств, это уже экономический нонсенс. То есть, если бы не была "УЗ" монополией – коллапс этой компании уже давно состоялся бы?

"УЗ" при грамотном управлении и при адекватном взаимодействии с властными структурами может быть эффективным стимулом для экономики-за счет создания спроса на продукцию машиностроения отечественного производства, стимулирования смежных отраслей (ремонтных и других подрядных предприятий), создание логистических преимуществ для различных регионов с целью повышения конкурентоспособности украинской продукции на внешних рынках (особенно актуальным является вопрос для сельского хозяйства)", – пишет Криворучко.

Кроме того, эксперт считает, что при малоэффективном управлении "УЗ" будет сдерживающим фактором для роста экспорта и экономики в целом. Проблемы в перевозках по железной дороге и в дальнейшем будут приводить к увеличению доли автотранспорта в перевозках – что еще больше ухудшит ситуацию на наших дорогах, до сокращения рабочих мест в смежных и обслуживающих отраслях.