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Что будет с Донбассом после президентских выборов в России

250 Читати новину українською
Владимир Путин
Владимир Путин / lenta.ru

После президентских выборов в России Владимир Путин не будет иметь сил, ни средств, чтобы присоединить оккупированные территории Донбасса. Ведь новая аннексия повлечет за собой новые санкции.

Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью изданию "Апостроф".

"Думаю, не стоит ожидать после выборов нового подхода Кремля к вопросу Донбасса. У Путина все меньше ресурсов, в том числе чисто экономических. И он прекрасно понимает, что "присоединить" Донбасс, чего от него ждет значительная часть национал-патриотического электората, он не в силах ", – пояснил политолог.

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Он добавил, что и сам Путин "совершенно не в восторге от такой идеи". При этом он отметил, что и Петр Порошенко не демонстрирует решительных шагов для возвращения Донбасса.

"И Порошенко не очень рвется этот камень брать себе на шею. Слова-то он говорит, но в прагматических действиях ему это не очень нужно, скажем прямо. Поэтому я думаю, что Донбасс будет в промежуточном статусе, как Приднестровье, Северный Кипр, Абхазия и Южная Осетия ", – считает Орешкин.

Как известно, выборы президента России пройдут уже в это воскресенье, 18 марта.

Теги: Война на Донбассе Владимир Путин Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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