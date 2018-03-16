После снятия Путина на него "повесят" все преступления России, – журналист

После того, как президента России Владимира Путина снимут с должности главы страны, то на него сразу же "повесят" все преступления, которые совершила Россия. Об этом заявил российский журналист Иван Яковина в прямом эфире 24 Канала.

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