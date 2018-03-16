После снятия Путина на него "повесят" все преступления России, – журналист
План Б 22:48, 16 марта 306 Читати новину українською
После того, как президента России Владимира Путина снимут с должности главы страны, то на него сразу же "повесят" все преступления, которые совершила Россия. Об этом заявил российский журналист Иван Яковина в прямом эфире 24 Канала.
Смотрите в программе:
Президент России Владимир Путин является клинически нездоровым человеком.
Какова самая большая проблема Путина и почему ее не могут решить.
Источник: 24 Канал
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