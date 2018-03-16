Після зняття Путіна на нього "повісять" всі злочини Росії, – журналіст

Після того, як президента Росії Володимира Путіна знімуть з посади очільника країни, то на нього одразу ж "повісять" всі злочини, які вчинила Росія. Про це заявив російський журналіст Іван Яковина в прямому ефірі 24 Каналу.

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