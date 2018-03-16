Після зняття Путіна на нього "повісять" всі злочини Росії, – журналіст
План Б 22:46, 16 березня 888 Читать новость на русском
Після того, як президента Росії Володимира Путіна знімуть з посади очільника країни, то на нього одразу ж "повісять" всі злочини, які вчинила Росія. Про це заявив російський журналіст Іван Яковина в прямому ефірі 24 Каналу.
Дивіться у програмі:
Президент Росії Володимир Путін є клінічно нездоровою людиною.
Якою є найбільша проблема Путіна і чому її не можуть вирішити.
Джерело: 24 Канал
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