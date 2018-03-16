Російський журналіст назвав головну проблему Путіна

Російський журналіст Іван Яковина запевнив, що у президента Росії Володимира Путіна є головна проблема, яку намагаються вирішити дивним чином.

Про це він заявив в прямому ефірі 24 Каналу.



"Путін втрачає свою суть. Не можна сказати, що люди починають виступати проти нього, вони перестають його підтримувати".

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"У Путіна головною проблемою є те, що, коли люди відмовляються йти на вибори, це не означає, що вони проти Путіна. Це означає, що вони до нього відносяться (ред. – 24) ніяк", – зазначив Яковина.

Нараз, за його словами, виборці перестають помічати Путіна. Путін для них стає неважливим, нецікавим.

Це є його найбільшою проблемою, тому що навколо нього створюється деякий вакуум і його намагаються заповнити якимись дивними методами. Але це не виходить через те, що для цього потрібно щось інше. Для цього потрібна певна новизна,

– переконаний російський журналіст.