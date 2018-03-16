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Российский журналист назвал главную проблему Путина

501 Читати новину українською
Владимир Путин
Владимир Путин / Фото из открытых источников

Российский журналист Иван Яковина заверил, что у президента России Владимира Путина есть главная проблема, которую пытаются решить странным образом.

Об этом он заявил в прямом эфире 24 Канала.

"Путин теряет свою суть. Нельзя сказать, что люди начинают выступать против него, они перестают его поддерживать".

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"У Путина главной проблемой является то, что, когда люди отказываются идти на выборы, это не значит, что они против Путина. Это означает, что они к нему относятся (ред. – 24) никак", – отметил Яковина.

Сейчас, по его словам, избиратели перестают замечать Путина. Путин для них становится неважным, неинтересным.

Это его самая большая проблема, потому что вокруг него создается некоторый вакуум и его пытаются заполнить какими-то странными методами. Но это не значит из-за того, что для этого нужно что-то другое. Для этого нужна определенная новизна,
– убежден российский журналист.

Теги: Выборы в России 2018 Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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