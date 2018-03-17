Що буде з Донбасом після президентських виборів в Росії

Після президентських виборів в Росії Володимир Путін не матиме сил, ні засобів, щоб приєднати окуповані території Донбасу. Адже нова анексія потягне за собою нові санкції.

Про це заявив російський політолог Дмитро Орєшкін в інтерв'ю виданню "Апостроф".

"Думаю, не варто очікувати після виборів нового підходу Кремля до питання Донбасу. У Путіна все менше ресурсів, в тому числі чисто економічних. І він прекрасно розуміє, що "приєднати" Донбас, чого від нього чекає значна частина націонал-патріотичного електорату, він не в силах ", – пояснив політолог.

Читайте також: Після зняття Путіна на нього "повісять" всі злочини Росії, – журналіст

Він додав, що і сам Путін "абсолютно не в захваті від такої ідеї". При цьому він наголосив, що і Петро Порошенко де демонструє рішучих кроків для повернення Донбасу.

"І Порошенко не дуже рветься цей камінь брати собі на шию. Слова-то він каже, але в прагматичних діях йому це не дуже треба, скажімо прямо. Тому я думаю, що Донбас буде в проміжному статусі, як Придністров'я, Північний Кіпр, Абхазія і Південна Осетія ", – вважає Орєшкін.

Як відомо, вибори президента Росії пройдуть вже цієї неділі, 18 березня.