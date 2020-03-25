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      Что делать, если Укрзализныця не будет возвращать деньги за билеты: комментарий эксперта

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      Укрзализныця прекратила внутреннее пассажирское сообщение из-за карантина в Украине 18 марта 2020 года. Однако надо предусмотреть, что билеты могут вернуть в течение 90 дней.

      Уже сейчас людям стоит обращаться в железнодорожные кассы и пробовать вернуть деньги. Такое мнение в эфире программы "Утро на 24" высказал адвокат Олег Горецкий.

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      По его словам, в случае, если деньги не возвращают, нужно в письменной форме с соответствующим требованием обратиться к Укрзализныцю. Если там не реагируют в течение 7 дней и не возвращает деньги, тогда обязательно надо обращаться в суд. Вы имеете право обратиться в суд за защитой своих прав в течение 3 лет.

      В требовании следует отметить, что в случае добровольного невозврата средств вы будете вынуждены в судебном порядке, кроме стоимости билета, взыскать судебные сборы, расходы на правовую помощь и на моральный ущерб,
      – сообщил Горецкий.

      Также адвокат рассказал, что расписки, которые выдает Укрзализныця, что в течение 6 месяцев можно приходить за своими деньгами, нелегальные. По мнению эксперта, документ следует детально изучить, ведь там может не быть соответствующих подписей и реквизитов. Суд может не принять это во внимание как доказательство.

      Что известно о карантине в Украине?12 марта 2020 года в Украине по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.

      А 16 марта Кабинет Министров поддержал инициативу Владимира Зеленского и ввел усиленные ограничительные меры на территории всей Украины. Следовательно, все развлекательные центры, спортивные клубы закрыты, а междугородние маршруты отменены.

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Деньги Укрзализниця
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