Укрзализныця в течение месяца вернет деньги за отмененные поезда

С 18 марта Укрзализныця прекращает внутреннее пассажирское сообщение из-за карантина в Украине. Пассажиры смогут вернуть свои деньги за билеты в течение месяца.

Поезда выполнят последние рейсы по графикам курсирования 17 марта. Сообщила пресс-служба Укрзализныци в своем телеграмм-канале.

Важно В Украине прекращаются железнодорожные, авиа - и автобусные междугородние и межобластные перевозки

Для удобства пассажиров и большой толпы людей у касс вернуть билеты можно будет до 1 месяца от даты предполагаемого отправления поезда, который отменен.

Не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь угрозе, находясь в толпе,

– отметили в Укрзализнице.

Пассажиры, которые приобрели билеты, смогут вернуть их на онлайн-сервисах.



