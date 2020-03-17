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      Укрзалізниця продовж місяця поверне гроші за скасовані поїзди

      - Читать новость на русском
      УЗ поверне гроші за квитки на скасовані потяги / 24 канал

      З 18 березня Укрзалізниця припиняє внутрішнє пасажирське сполучення через карантин в Україні. Пасажири зможуть повернути свої гроші за квитки продовж місяця.

      Поїзди виконають останні рейси за графіками курсування 17 березня. Повідомила пресслужба Укрзалізниці в своєму телеграм-каналі.

      Важливо В Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення

      Для зручності пасажирів та великого натовпу людей біля кас повернути квитки можна буде до 1 місяця від дати запланованого відправлення поїзда, що скасований.

      Не поспішати на вокзали повертати квитки і не піддавати своє життя загрозі, перебуваючи в натовпі,
      – наголосили в Укрзалізниці.

      Пасажири, які придбали квитки в інтернеті, зможуть повернути їх на онлайн-сервісах.

      Що відомо про карантин в Україні? 12 березня в Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. А 16 березня Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Володимира Зеленського і ввів посилені обмежувальні заходи на території усієї України. Відтак, усі розважальні центри, спортивні клуби закриють, а міжміські маршрути скасували.


      Які обмеження запровадять в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Новини про коронавірус 16 березня: в Україні закривають ресторани і метро
      сьогодні
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Укрзалізниця
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