Укрзалізниця продовж місяця поверне гроші за скасовані поїзди

З 18 березня Укрзалізниця припиняє внутрішнє пасажирське сполучення через карантин в Україні. Пасажири зможуть повернути свої гроші за квитки продовж місяця.

Поїзди виконають останні рейси за графіками курсування 17 березня. Повідомила пресслужба Укрзалізниці в своєму телеграм-каналі.

Важливо В Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення

Для зручності пасажирів та великого натовпу людей біля кас повернути квитки можна буде до 1 місяця від дати запланованого відправлення поїзда, що скасований.

Не поспішати на вокзали повертати квитки і не піддавати своє життя загрозі, перебуваючи в натовпі,

– наголосили в Укрзалізниці.

Пасажири, які придбали квитки в інтернеті, зможуть повернути їх на онлайн-сервісах.

Що відомо про карантин в Україні? 12 березня в Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. А 16 березня Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Володимира Зеленського і ввів посилені обмежувальні заходи на території усієї України. Відтак, усі розважальні центри, спортивні клуби закриють, а міжміські маршрути скасували.



Які обмеження запровадять в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу