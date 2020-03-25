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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Що робити, якщо Укрзалізниця не повертатиме гроші за квитки: коментар експерта

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      Укрзалізниця припинила внутрішнє пасажирське сполучення через карантин в Україні 18 березня 2020 року. Проте треба передбачити, що квитки можуть повернути впродовж 90 днів.

      Вже зараз людям варто звертатися до залізничних кас і пробувати повернути гроші. Таку думку в ефірі програми “Ранок на 24” висловив адвокат Олег Горецький.

      До теми Укрзалізниця поверне гроші за скасовані потяги: коли і як це станеться

      За його словами, у випадку, якщо кошти не повертають, потрібно у письмовій формі з відповідною вимогою, звернутись до Укрзалізниці. Якщо там не реагують протягом 7 днів і не повертає гроші, тоді обов’язково треба звертатися до суду. Ви маєте право звернутися до суду за захистом своїх прав протягом 3 років.

      У вимозі слід зазначити, що у випадку добровільного неповернення коштів, ви будете змушені в судовому порядку, крім вартості квитка, стягнути судові збори, витрати на правову допомогу і на моральну шкоду,
      – повідомив Горецький.

      Також адвокат розповів, що розписки, які видає Укрзалізниця, що протягом 6 місяців можна приходити за своїми грошима, нелегальні. На думку експерта, документ слід детально вивчити, бо там може не бути відповідних підписів та реквізитів. Суд може не взяти це до уваги як доказ.

      Що відомо про карантин в Україні?12 березня 2020 року в Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.

      А 16 березня Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Володимира Зеленського і ввів посилені обмежувальні заходи на території усієї України. Відтак, усі розважальні центри, спортивні клуби закриють, а міжміські маршрути скасували.

      Головні новини 24 березня: 100 випадків коронавірусу в Україні та погодинна оплата лікарям
      сьогодні
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Гроші Укрзалізниця Карантин в Україні 2020
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