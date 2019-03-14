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      Что делать с неиспользованной субсидией

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      Как можно использовать остатки субсидии
      Как можно использовать остатки субсидии / Иллюстративное фото

      Если вы не полностью использовали субсидию (есть так называемая переплата), начисленную за январь и предыдущие месяцы, то можете использовать этот остаток для уменьшения суммы в платежке за февраль и март.

      Как использовать остатки субсидии: конкретный пример

      В марте в личном кабинете субсидианта высвечивается неиспользованная субсидия на сумму 1500 гривен. Жители дома использовали в феврале газа на сумму 1000 гривен. В таком случае можно требовать перерасчета платежки за февраль, где должна быть сумма к уплате "ноль".

      Читайте также: Сколько субсидий наличными выплатили в Украине за первый день

      Остальные – 500 гривен – переходят на апрель Поэтому, если семья потребила в марте газа на 1000 гривен, то ей за этот период остается доплатить только 500 гривен.

      Это означает, что в случае, если вы не использовали субсидию до монетизации, то есть до того, как ее начали выдавать наличными, субсидию можно использовать для уменьшения сумм оплаты за потребленные коммунальные услуги за февраль и последующие месяцы.

      А субсидия, которую вы получили наличными в марте и получите в апреле, можно использовать на свое усмотрение.

      Что такое монетизация субсидий? Это означает, что назначенные субсидии выплачивают деньгами (наличными), а не в виде скидки в тарифах. 12 марта "Ощадбанк" начал выплачивать субсидии наличными тем, кто не являются пенсионерами и кому субсидию назначили до 31 декабря 2018 года.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Деньги Газ Коммунальные услуги Субсидии
      Источник: 24 канал
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