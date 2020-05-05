Кто победил во Второй мировой войне: мнение украинцев

Большинство из тех, кто считает, что во Второй мировой войне победила антигитлеровская коалиция, являются сторонниками вступления Украины в Европейский Союз. Зато мысли, что во Второй мировой победил советский народ, придерживаются как сторонники ЕС, так и те, которые ни к кому не хотят присоединяться.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии. Продолжался опрос с 17 по 22 апреля. Соответствующую информацию сообщили во время онлайн-пресс-конференции "День Победы и его место в исторической памяти украинцев: как государство будет отмечать годовщину победы над нацизмом?"

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Согласно результатам исследования, то, что во Второй мировой войне победила антигитлеровская коалиция, считают:

57,7% – сторонники вступления Украины в Европейский Союз;

28,2% – не хотят присоединяться ни в Европейскому, ни у Евразийскому союзам;

7,6% – трудно сказать;

5,2% – сторонники Евразийского экономического союза с Россией.

В то же время, мысли, что "победу в Великой отечественной войне получил советский народ", придерживаются:

38,9% – сторонники ЕС;

35,8% – не намерены входить ни в Европейский, ни в Евразийский союз;

15,8% – сторонники Евразийского союза;

9,1% – трудно сказать.

Кроме того, что 9 мая – дополнительный выходной и повод провести время с родственниками, выразили мнение:

50,8% – сторонники Евросоюза;

28,3% – не хотят ни к кому присоединяться;

13,3% – трудно сказать;

6,7% – сторонники вступления в Евразийский союз с Россией.

К слову, согласно результатам вышеупомянутого исследования, 44% украинцев поддерживают решение о признании воинов Украинской повстанческой армии борцами за независимость страны. Зато против такой идеи высказались 22% опрошенных.

Обратите внимание! Исследования проводились во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Опрашивали людей методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка – репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.



Что следует знать о Второй мировой войне / Инфографика 24 канала