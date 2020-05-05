Кто победил во Второй мировой войне: мнение украинцев
Большинство из тех, кто считает, что во Второй мировой войне победила антигитлеровская коалиция, являются сторонниками вступления Украины в Европейский Союз. Зато мысли, что во Второй мировой победил советский народ, придерживаются как сторонники ЕС, так и те, которые ни к кому не хотят присоединяться.
Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии. Продолжался опрос с 17 по 22 апреля. Соответствующую информацию сообщили во время онлайн-пресс-конференции "День Победы и его место в исторической памяти украинцев: как государство будет отмечать годовщину победы над нацизмом?"
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Согласно результатам исследования, то, что во Второй мировой войне победила антигитлеровская коалиция, считают:
- 57,7% – сторонники вступления Украины в Европейский Союз;
- 28,2% – не хотят присоединяться ни в Европейскому, ни у Евразийскому союзам;
- 7,6% – трудно сказать;
- 5,2% – сторонники Евразийского экономического союза с Россией.
В то же время, мысли, что "победу в Великой отечественной войне получил советский народ", придерживаются:
- 38,9% – сторонники ЕС;
- 35,8% – не намерены входить ни в Европейский, ни в Евразийский союз;
- 15,8% – сторонники Евразийского союза;
- 9,1% – трудно сказать.
Кроме того, что 9 мая – дополнительный выходной и повод провести время с родственниками, выразили мнение:
- 50,8% – сторонники Евросоюза;
- 28,3% – не хотят ни к кому присоединяться;
- 13,3% – трудно сказать;
- 6,7% – сторонники вступления в Евразийский союз с Россией.
К слову, согласно результатам вышеупомянутого исследования, 44% украинцев поддерживают решение о признании воинов Украинской повстанческой армии борцами за независимость страны. Зато против такой идеи высказались 22% опрошенных.
Обратите внимание! Исследования проводились во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Опрашивали людей методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка – репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
Что следует знать о Второй мировой войне / Инфографика 24 канала