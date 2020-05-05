Сколько украинцев считают воинов УПА борцами за независимость: интересные данные

Почти половина украинцев поддерживают решение о признании воинов Украинской повстанческой армии борцами за независимость страны. В то же время более 20% опрошенных, больше всего-на Юге и Востоке, негативно относятся к такому решению.

Наиболее позитивно к признанию УПА борцами за независимость Украины относятся жители западных регионов – почти 70%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который с 17 по 22 апреля проводил фонд "Демократические инициативы" имени Ильи Кучеріва совместно с КМИС.

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Как украинцы относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость?

44% украинцев положительно относятся к такому решению;

украинцев относятся к такому решению; 22% – выступают против ;

– выступают ; для 1 6% граждан – безразлично , признают ли бойцов УПА борцами за независимость;

граждан – , признают ли бойцов УПА борцами за независимость; еще 17% опрошенных не определились с ответом.

Заметим, отношение украинцев к признанию бойцов УПА борцами за независимость страны серьезно отличается по регионам. Так, на Западе позитиво относятся к этому 68% опрошенных, а отрицательно – лишь 9%. В центральных областях такое решение поддерживают 43% украинцев, а против выступают почти 20%.

Наиболее негативно к решению признать бойцов УПА борцами за независимость относятся на Юге и на Востоке – по 33% опрошенных. В то же время поддерживают это решение почти столько же опрошенных – 30% в южных регионах и 28% в восточных.



Результаты опроса об отношении к признанию воинов УПА борцами за независимость

Что известно об УПА?

Украинская повстанческая армия – военно-политическое формирование, которое действовало в Украине в течение 1942 – 1953 годов, вооруженное крыло Организации украинских националистов. С 1943 по 1950 годы главным командиром УПА был генерал Роман Шухевич, с 1950 по 1954 – Василий Кук.



С 2015 года воины УПА имеют статус борцов за независимость Украины в ХХ веке. Борьба УПА – составляющая Украинского освободительного движения 1920-1950 годов. Ее бойцы сражались на два фронта: против гитлеровцев и красноармейцев.