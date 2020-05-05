12:14
5 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ

      Сколько украинцев считают воинов УПА борцами за независимость: интересные данные

      - Читати новину українською
      Как украинцы относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость
      Как украинцы относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость / Фото 24 канала

      Почти половина украинцев поддерживают решение о признании воинов Украинской повстанческой армии борцами за независимость страны. В то же время более 20% опрошенных, больше всего-на Юге и Востоке, негативно относятся к такому решению.

      Наиболее позитивно к признанию УПА борцами за независимость Украины относятся жители западных регионов – почти 70%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который с 17 по 22 апреля проводил фонд "Демократические инициативы" имени Ильи Кучеріва совместно с КМИС.

      Интересно Польша восстановит уничтоженную могилу УПА на горе Монастырь, – Зеленский

      Как украинцы относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость?

      • 44% украинцев положительно относятся к такому решению;
      • 22% – выступают против;
      • для 16% граждан – безразлично, признают ли бойцов УПА борцами за независимость;
      • еще 17% опрошенных не определились с ответом.

      Заметим, отношение украинцев к признанию бойцов УПА борцами за независимость страны серьезно отличается по регионам. Так, на Западе позитиво относятся к этому 68% опрошенных, а отрицательно – лишь 9%. В центральных областях такое решение поддерживают 43% украинцев, а против выступают почти 20%.

      Наиболее негативно к решению признать бойцов УПА борцами за независимость относятся на Юге и на Востоке – по 33% опрошенных. В то же время поддерживают это решение почти столько же опрошенных – 30% в южных регионах и 28% в восточных.


      Результаты опроса об отношении к признанию воинов УПА борцами за независимость

      Что известно об УПА?
      Украинская повстанческая армия – военно-политическое формирование, которое действовало в Украине в течение 1942 – 1953 годов, вооруженное крыло Организации украинских националистов. С 1943 по 1950 годы главным командиром УПА был генерал Роман Шухевич, с 1950 по 1954 – Василий Кук.

      С 2015 года воины УПА имеют статус борцов за независимость Украины в ХХ веке. Борьба УПА – составляющая Украинского освободительного движения 1920-1950 годов. Ее бойцы сражались на два фронта: против гитлеровцев и красноармейцев.

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Социологическое исследование История УПА Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Степанов "сворачивает" второй этап медреформы, или Все будет стабильно плохо
      сегодня , 12:12 Степанов "сворачивает" второй этап медреформы, или Все будет стабильно плохо
      Павло Ковтонюк
      Российский боевик слив свое застолье на Донбассе в сеть: детали
      4 мая , 23:12 Российский боевик слив свое застолье на Донбассе в сеть: детали
      Михайло Макарук