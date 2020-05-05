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      Скільки українців вважають воїнів УПА борцями за незалежність: цікаві дані

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      Як українці ставляться до визнання воїнів УПА борцями за незалежність
      Як українці ставляться до визнання воїнів УПА борцями за незалежність / Фото 24 каналу

      Майже половина українців підтримують рішення про визнання воїнів Української повстанської армії борцями за незалежність країни. Водночас понад 20% опитаних, найбільше з яких на Півдні та Сході, негативно ставляться до такого рішення.

      Найпозитивніше до визнання УПА борцями за незалежність України ставляться жителі західних регіонів – майже 70%. Про це свідчать результати опитування, яке з 17 по 22 квітня проводив фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з КМІС.

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      Як українці ставляться до визнання воїнів УПА борцями за незалежність? 

      • 44% українців – позитивно ставляться до такого рішення;
      • 22% – виступають проти;
      • для 16% громадян – байдуже, чи визнають бійців УПА борцями за незалежність;
      • ще 17% опитаних не визначилися із відповіддю.

      Зауважимо, ставлення українців до визнання бійців УПА борцями за незалежність країни серйозно відрізняється по регіонах. Так, на Заході позитиво ставляться до цього 68% опитаних, а негативно – лише 9%. У центральних областях таке рішення підтримують 43% українців, а проти виступають майже 20%.

      Найбільш негативно до рішення визнати бійців УПА борцями за незалежність ставляться на Півдні та на Сході – по 33% опитаних. Водночас підтримують це рішення майже стільки ж опитаних – 30% у південних регіонах і 28% у східних.


      Результати опитування щодо ставлення до визнання воїнів УПА борцями за незалежність

      Що відомо про УПА?Українська повстанська армія – військово-політичне формування, що діяло в Україні протягом 1942 – 1953 років, озброєне крило Організації українських націоналістів. З 1943 по 1950 роки головним командиром УПА був генерал Роман Шухевич, з 1950 по 1954 – Василь Кук.

      З 2015 року воїни УПА мають статус борців за незалежність України у ХХ столітті. Боротьба УПА – складова Українського визвольного руху 1920-1950 років. Її бійці боролися на два фронти: проти гітлерівців та червоноармійців.

      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Соціологічне дослідження Історія УПА Новини політики
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