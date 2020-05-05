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      Хто переміг у Другій світовій війні: думка українців

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      Як до 9 травня ставляться прихильники Європейського та Євразійського союзів
      Як до 9 травня ставляться прихильники Європейського та Євразійського союзів / "Донецькі новини"

      Більшість із тих, хто вважає, що у Другій світовій війні перемогла антигітлерівська коаліція, є прихильниками вступу України до Європейського Союзу. Натомість думки, що у Другій світовій переміг радянський народ, дотримуються як прихильники ЄС, так і ті, що ні до кого не хочуть приєднуватися.

      Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Тривало опитування з 17 по 22 квітня. Відповідну інформацію повідомили під час онлайн-пресконференції "День Перемоги та його місце в історичній пам’яті українців: як держава відзначатиме річницю перемоги над нацизмом?"

      До теми Половина українців вважають 9 травня днем перемоги у "Великій вітчизняній"

      Відповідно до результатів дослідження, те, що у Другій світовій війні перемогла антигітлерівська коаліція, вважають:

      • 57,7% – прихильники вступу України до Європейського Союзу;
      • 28,2% – не хочуть приєднуватися ані до Європейського, ані до Євразійського союзів;
      • 7,6% –важко сказати;
      • 5,2% – прихильники Євразійського економічного союзу з Росією.

      Водночас, думки, що "перемогу у Великій вітчизняній війні здобув радянський народ", дотримуються:

      • 38,9% – прихильники ЄС;
      • 35,8% – не мають наміру приєднуватися ані до Європейського, ані до Євразійського союзів;
      • 15,8% – прихильники Євразійського союзу;
      • 9,1% – важко сказати.

      Крім того, те, що 9 травня – додатковий вихідний і привід провести час із родичами, висловили думку:

      50,8% – прихильники Євросоюзу;

      28,3% – не хочуть ні до кого приєднуватися;

      13,3% – важко сказати;

      6,7% – прихильники вступу до Євразійського союзу з Росією.

      До слова, згідно з результатами вищезазначеного дослідження, 44% українців підтримують рішення про визнання воїнів Української повстанської армії борцями за незалежність країни. Натомість проти такої ідеї висловилися 22% опитаних. 

      Зверніть увагу! Дослідження проводили в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Опитували людей методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка – репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

      Що ви маєте знати про Другу світову війну – інфографіка
      Що слід знати про Другу світову війну / Інфографіка 24 каналу 

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини України Соціологічне дослідження ЄврАзЕС Євросоюз 9 травня День Перемоги
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