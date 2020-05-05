Хто переміг у Другій світовій війні: думка українців

Більшість із тих, хто вважає, що у Другій світовій війні перемогла антигітлерівська коаліція, є прихильниками вступу України до Європейського Союзу. Натомість думки, що у Другій світовій переміг радянський народ, дотримуються як прихильники ЄС, так і ті, що ні до кого не хочуть приєднуватися.

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Тривало опитування з 17 по 22 квітня. Відповідну інформацію повідомили під час онлайн-пресконференції "День Перемоги та його місце в історичній пам’яті українців: як держава відзначатиме річницю перемоги над нацизмом?"

До теми Половина українців вважають 9 травня днем перемоги у "Великій вітчизняній"

Відповідно до результатів дослідження, те, що у Другій світовій війні перемогла антигітлерівська коаліція, вважають:

57,7% – прихильники вступу України до Європейського Союзу;

28,2% – не хочуть приєднуватися ані до Європейського, ані до Євразійського союзів;

7,6% –важко сказати;

5,2% – прихильники Євразійського економічного союзу з Росією.

Водночас, думки, що "перемогу у Великій вітчизняній війні здобув радянський народ", дотримуються:

38,9% – прихильники ЄС;

35,8% – не мають наміру приєднуватися ані до Європейського, ані до Євразійського союзів;

15,8% – прихильники Євразійського союзу;

9,1% – важко сказати.

Крім того, те, що 9 травня – додатковий вихідний і привід провести час із родичами, висловили думку:

50,8% – прихильники Євросоюзу;

28,3% – не хочуть ні до кого приєднуватися;

13,3% – важко сказати;

6,7% – прихильники вступу до Євразійського союзу з Росією.

До слова, згідно з результатами вищезазначеного дослідження, 44% українців підтримують рішення про визнання воїнів Української повстанської армії борцями за незалежність країни. Натомість проти такої ідеї висловилися 22% опитаних.

Зверніть увагу! Дослідження проводили в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Опитували людей методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка – репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.



Що слід знати про Другу світову війну / Інфографіка 24 каналу