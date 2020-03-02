Что еще, кроме Кабмина, рассмотрят на внеочередном заседании Рады: комментарий депутата

По требованию президента Украины 4 марта 2020 года состоится внеочередное заседание Верховной Рады. На повестку дня вынесено три сектора вопросов, которые рассмотрят народные депутаты.



Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Читайте также: Зеленский созывает Раду: Разумков объяснил ситуацию

Рассмотрение законопроектов

Народный депутат отметила, что есть несколько законопроектов, которые необходимо рассмотреть именно сейчас, а не ждать окончания рассмотрения поправок земли, которых осталось 2,5 тысячи. Также оборонного комплекса, антикоррупционного законодательства.

Рынок земли: какова ситуация сейчас в Верховной Раде?

Работа парламента почти заблокирована из-за рассмотрения огромного количества правок в законопроект О рынке земли. Народные избранники подали более четырех тысяч, хотя законопроект о введении рынка земли №2178-10 депутаты поддержали в первом чтении еще в ноябре 2019 года.



Во время последнего заседания Рады, нардепы рассмотрели 1505 правок, но ни одной из них не одобрили. Большинство поправок после первого чтения были внесены депутатами из фракций "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь". Кроме тысяч правок, нардепы также блокируют президиум Рады и устраивают провокации.

Отчет правоохранительных правительств

Евгения Кравчук рассказала, что важным во время заседания является отчет деятельности правоохранительных органов. В частности, она отметила, что есть вопросы в Генеральную прокуратуру и НАБУ. Также будут отчитываться и министр МВД Аваков, а также глава СБУ.

Накопились эти вопросы. Уже все видят, что весна пришла, и как народ, так и депутаты спрашивают: "А где же посадки?". Именно эти вопросы будем задавать на отчете,

– пояснила народный депутат.

Она отметила, что важно то, что они будут отчитываться перед Верховной Радой и народными избранниками, которые, собственно, и представляют народ.

Народный депутат отметила, что сделаны определенные шаги, чтобы могли работать антикоррупционные органы, при каденции Зеленского заработал Антикоррупционный суд. Также был принят пакет антикоррупционного законодательства, однако, по словам нардепа, как и все люди, в Раде хотят видеть результаты.

Деятельность Кабинета Министров

Депутат рассказала, очевидным является то, что произойдут определенные кадровые изменения. Однако добавила, что пока преждевременно говорить, будет ли это отставка всего Кабмина, то есть, отставка Гончарука.

Это также вероятно, но для этого должно быть заявление премьер-министра. Пока она не поступала в Аппарат Верховной Рады, но еще есть несколько дней,

– ответила Евгения Кравчук.

Представительница партии "Слуга народа" отметила, что 3 марта состоится заседание фракции, во время которого нардепы будут обсуждать повестку дня внеочередного заседания. Она надеется, что уже со временем появится больше информации относительно того, какие именно изменения, а также кадровое усиление будет в Кабинете Министров.

Конечно, есть определенные успехи в разных секторах, но мы не видим никакого системного плана реформ. Он сейчас очень важен, потому что Украина не просто живет в спокойном экономическом мире. Мы не только догоняем, мы еще и накануне глобального экономического кризиса, о котором уже давно говорят экономисты. Мы должны быть к этому очень подготовленными,

– рассказала Евгения Кравчук.

Народный депутат заверила, что точно будет усиление экономического, социального блока. В частности, есть вопросы по работе Министерства ветеранов временно оккупированных территорий и перемещенных лиц. По ее словам, министерство должно быть разделено на две структуры, усиленное, чтобы, например, отдельно начало действовать Министерство реинтеграции.

Она добавила, что, возможно, будут введены дополнительные должности вице-премьеров.

О кандидатуре Сергея Тигипко в Кабмине

По словам Евгении Кравчук, фракция "Слуга народа" во время того, как появилась информация о назначении Сергея Тигипко на должность премьера. Она добавила, что на сегодня есть вопросы относительно люстрационного закона и возможность занять определенные должности в правительстве. Поэтому подробнее нардепы хотят обсуждать этот вопрос во время заседания фракции, а также с юристами.



Кто может стать новым премьер-министром / Инфографика 24 канала

Нардеп напомнила, что Владимир Зеленский отметил, почти все топ чиновники сразу написали заявления, и будут готовы их передать, как только возникнут вопросы к их должностям и могут ли они на них оставаться.

В СМИ появилась информация о неофициальной встрече премьера Алексея Гончарука с главой офиса Президента Андреем Ермаком. Она состоялась 1 марта 2020 года в одном из киевских ресторанов.

У нас свободная страна, почему бы не встретиться, не вижу в этом ничего плохого,

- прокомментировала Евгения Кравчук встречу Гончарука с Ермаком.

Она также сообщила, что 2 марта 2020 года состоится встреча с Андреем Ермаком, с руководством партий и комитетов, во время которой он может рассказать все детали этой встречи.

О рынке земли

По словам Евгении Кравчук, принятие рынка земли зависит от того, будут ли оппозиционные депутаты настаивать на своих правках. "Мы бы могли землю на этой неделе принять, если бы это быстро начало двигаться. Если нет, то это будет еще несколько пленарных недель", – отметила нардеп.

Она добавила, что сейчас есть большой пакет, который подготовила рабочая группа, о народовластии. В частности, о референдумах, который скоро зарегистрируют в Верховной Раде.

Также до открытия рынка земли есть ряд законопроектов, которые необходимо принять во втором чтении. Их – до пяти, и они тоже первоочередные. Есть ряд медицинских законов, которые касаются закупки лекарств, которые уже заждались своей очереди,

- объяснила нардепка.

О чем говорится в законопроекте О рынке земли?• Приобрести землю смогут граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, государство, территориальные громады, банки и кредитные учреждения.

• Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.

• Не смогут купить землю россияне, а также юридические лица, которые финансируются РФ, находятся под санкциями или зарегистрированы в оффшорных зонах.

• В одни руки будут отдавать не более десяти тысяч гектаров.