Що ще, окрім Кабміну, розглянуть на позачерговому засіданні Ради: коментар депутатки

На вимогу президента України 4 березня 2020 року відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. На порядок денний винесено три сектори питань, які розглянуть народні депутати.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

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Розгляд законопроєктів

Народна депутатка зазначила, що є кілька законопроєктів, які необхідно розглянути саме зараз, а не чекати закінчення розгляду поправок землі, яких залишилося 2,5 тисячі. Також оборонного комплексу, антикорупційного законодавства.

Ринок землі: яка ситуація зараз у Верховній Раді?Робота парламенту майже заблокована через розгляд величезної кількості правок до законопроєкту про ринок землі. Народні обранці подали понад чотири тисячі, хоча законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще в листопаді 2019 року.



Під час останнього засідання Ради, нардепи розглянули 1505 правок, але жодної з них не схвалили. Більшість поправок після першого читання були внесені депутатами із фракцій "Батьківщина" та "Опозиційна платформа – За життя". Окрім тисяч правок, нардепи також блокують президію Ради та влаштовують провокації.

Звіт правоохоронних урядів

Євгенія Кравчук розповіла, що важливим під час засідання є звіт діяльності правоохоронних органів. Зокрема, вона відзначила, що є запитання до Генеральної прокуратури та НАБУ. Також будуть звітувати і міністр МВС Аваков, а також голова СБУ.

Накопичилися ці питання. Вже всі бачать, що весна прийшла, і як народ, так і депутати запитують: "А де ж посадки?". Саме ці запитання будемо ставити на звіті,

– пояснила народна депутатка.

Вона наголосила, важливим є те, що вони будуть звітувати перед Верховною Радою та народними обранцями, які, власне, й представляють народ.

Народна депутатка зазначила, що зроблені певні кроки, щоб, зокрема могли працювати антикорупційні органи, за каденції Зеленського запрацював Антикорупційний суд. Також був прийнятий пакет антикорупційного законодавства, однак, за словами нардепки, як і всі люди, у Раді хочуть бачити результати.

Діяльність Кабінету Міністрів

Депутатка розповіла, очевидним є те, що відбудуться певні кадрові зміни. Однак додала, поки що передчасно говорити, чи буде це відставка всього Кабміну, тобто, відставка Гончарука.

Це також вірогідно, але для цього має бути заява прем'єр-міністра. Поки вона не надходила до апарату Верховної Ради, але ще є кілька днів,

– відповіла Євгенія Кравчук.

Представниця партії "Слуга народу" відзначила, що 3 березня відбудеться засідання фракції, під час якого нардепи обговорюватимуть порядок денний позачергового засідання. Вона сподівається, що вже згодом з'явиться більше інформації щодо того, які саме зміни, а також яке кадрове посилення буде в Кабінеті Міністрів.

Звісно, є певні успіхи в різних секторах, але ми не бачимо якогось системного плану реформ. Він зараз дуже важливий, тому що Україна не просто живе в спокійному економічному світі. Ми не тільки наздоганяємо, ми ще й напередодні глобальної економічної кризи, про яку вже давно говорять економісти. Ми маємо бути до цього дуже підготовленими,

– розповіла Євгенія Кравчук.

Народна депутатка запевнила, що точно буде посилення економічного, соціального блоку. Зокрема, є питання щодо роботи Міністерства ветеранів тимчасово окупованих територій і переміщених осіб. За її словами, міністерство має бути розділене на дві структури, посилене, щоб, наприклад, окремо почало діяти Міністерство реінтеграції.

Вона додала, що, можливо, будуть введені додаткові посади віцепрем'єрів.

Про кандидатуру Сергія Тігіпка в Кабміні

За словами Євгенії Кравчук, фракція "Слуга народу" під час того, як з'явилася інформація щодо призначення Сергія Тігіпка на посаду прем'єра. Вона додала, що на сьогодні є питання щодо люстраційного закону і можливість зайняти певні посади в уряді. Тому детальніше нардепи хочуть обговорювати це питання під час засідання фракції, а також з юристами.



Хто може стати новим прем'єр-міністром / Інфографіка 24 каналу

Нардепка нагадала, що Володимир Зеленський зазначив, майже всі топ чиновники одразу написали заяву, і будуть готові її передати, як тільки виникнуть запитання до їхніх посад і чи мають вони на них залишатися.

У ЗМІ з'явилася інформація про неофіційну зустріч прем'єра Олексія Гончарука з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Вона відбулася 1 березня 2020 року в одному з київських ресторанів.

У нас вільна країна, чому б не зустрітися, не бачу в цьому нічого поганого,

– прокоментувала Євгенія Кравчук зустріч Гончарука з Єрмаком.

Вона також повідомила, що 2 березня 2020 року відбудеться зустріч з Андрієм Єрмаком, з керівництвом партій та комітетів, під час якої він може розповісти про всі деталі цієї зустрічі.

Про ринок землі

За словами Євгенії Кравчук, прийняття ринку землі залежить від того, чи будуть опозиційні депутати наполягати на своїх правках. "Ми б могли землю на цьому тижні прийняти, якби це швидко зарухалося. Якщо ні, то це буде ще кілька пленарних тижнів", – зазначила нардепка.

Вона додала, що наразі є великий пакет, який підготувала робоча група, про народовладдя. Зокрема, про референдуми, який скоро зареєструють у Верховній Раді.

Також до відкриття ринку землі є низка законопроєктів, які необхідно прийняти в другому читанні. Їх – до п'яти, і вони теж першочергові. Є низка медичних законів, які стосують закупівлі ліків, які вже зачекалися своєї черги,

– пояснила нардепка.

Про що йдеться в законопроєкті про ринок землі?• Придбати землю зможуть громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, держава, територіальні громади, банки та кредитні установи.

• Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.

• Не зможуть купити землю росіяни, а також юридичні особи, які фінансуються РФ, знаходяться під санкціями чи зареєстровані в офшорних зонах.

• В одні руки віддаватимуть не більше, ніж десять тисяч гектарів.