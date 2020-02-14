Что именно проверяли в декларации Зеленского: детали от НАЗК
В Национальном агентстве по предотвращению коррупции прокомментировали проверку электронной декларации Президента Владимира Зеленского в связи с его поездкой в Оман. В НАЗК подчеркнули, что проверяли именно своевременность представления декларации главы государства. Это не имеет никакого отношения к проверке декларации Президента.
В пресс-службе НАЗК также уточнили, что расходы Зеленского в 2020 году подлежат декларированию во время следующей кампании с представления ежегодных деклараций, которая продлится с 1 января до 1 апреля 2021 года. В то же время, в НАПК добавили, что президент ежегодную декларацию за 2019 год еще не подал.
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Таким образом агентство отреагировало на опубликованный нардепом Алексеем Гончаренко документ о проверке декларации главы государства.
Что опубликовал Гончаренко
Нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко написал, что НАЗК проверяет, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман. Он также опубликовал ответ НАЗК на его депутатский запрос.
Ответ НАЗК по запросу Гончаренко / Фото с фейсбук-страницы Гончаренко
Визит Зеленского в Оман: основное
- Президент Владимир Зеленский, который встречал Новый год в Карпатах на Рождество неожиданно полетел в Оман.
- По информации СМИ, он отдыхал в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость самого дорогого номера в нем за сутки составляет около 4 тысяч евро.
- Сначала в Офисе Президента ничего не сообщали о визите украинского президента в Оман и даже его не анонсировали.
- После огласки в ОПУ заявили, что глава государства отбыл в Оман вместе с семьей "за свой счет, но по государственным делам".
- В аравийской стране президент провел две встречи – с ответственным за иностранные дела министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда султаната Абдулсаламом аль-Муршиди.
- Судя по официальным фотографиям, переговоры проходили в одном из местных отелей и прошли в один день, хотя Зеленский находился в Омане с 5 по 8 января.
- Утром 8 января пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что президент прерывает свой визит в Оман из-за авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Тегеране. Несмотря на это, в Киев президент вернулся только ночью 9 января, почти через сутки после аварии.
- Впоследствии глава МИД Вадим Пристайко отметил, что в свое время министерство и Офис Президента объяснят рождественскую поездку Владимира Зеленского в Оман.