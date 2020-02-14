Что именно проверяли в декларации Зеленского: детали от НАЗК

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции прокомментировали проверку электронной декларации Президента Владимира Зеленского в связи с его поездкой в Оман. В НАЗК подчеркнули, что проверяли именно своевременность представления декларации главы государства. Это не имеет никакого отношения к проверке декларации Президента.

В пресс-службе НАЗК также уточнили, что расходы Зеленского в 2020 году подлежат декларированию во время следующей кампании с представления ежегодных деклараций, которая продлится с 1 января до 1 апреля 2021 года. В то же время, в НАПК добавили, что президент ежегодную декларацию за 2019 год еще не подал.

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Таким образом агентство отреагировало на опубликованный нардепом Алексеем Гончаренко документ о проверке декларации главы государства.

Что опубликовал Гончаренко

Нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко написал, что НАЗК проверяет, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман. Он также опубликовал ответ НАЗК на его депутатский запрос.



Ответ НАЗК по запросу Гончаренко / Фото с фейсбук-страницы Гончаренко

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