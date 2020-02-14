Що саме перевіряли у декларації Зеленського: деталі від НАЗК

У Національному агентстві запобігання корупції прокоментували перевірку електронної декларації Президента Володимира Зеленського у зв’язку з його поїздкою в Оман. У НАЗК наголосили, що перевіряли саме своєчасність подання декларації глави держави. Це не має ніякого відношення до перевірки декларації Президента.

У пресслужбі НАЗК також уточнили, що витрати Зеленського у 2020 році підлягають декларуванню під час наступної кампанії з подання щорічних декларацій, яка триватиме з 1 січня до 1 квітня 2021 року. Водночас, в НАЗК додали, що президент щорічної декларації за 2019 рік ще не подав.

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Таким чином, агентство відреагувало на опублікований нардепом Олексієм Гончаренком документ про перевірку декларації глави держави.

Що опублікував Гончаренко

Нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко написав, що НАЗК перевіряє, чому Зеленський не вніс до декларації витрати на поїздку в Оман. Він також опублікував відповідь агентства на його депутатський запит.



Відповідь НАЗК на запит Гончаренка / Фото із фейсбук-сторінки Гончаренка

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