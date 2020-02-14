Що саме перевіряли у декларації Зеленського: деталі від НАЗК
У Національному агентстві запобігання корупції прокоментували перевірку електронної декларації Президента Володимира Зеленського у зв’язку з його поїздкою в Оман. У НАЗК наголосили, що перевіряли саме своєчасність подання декларації глави держави. Це не має ніякого відношення до перевірки декларації Президента.
У пресслужбі НАЗК також уточнили, що витрати Зеленського у 2020 році підлягають декларуванню під час наступної кампанії з подання щорічних декларацій, яка триватиме з 1 січня до 1 квітня 2021 року. Водночас, в НАЗК додали, що президент щорічної декларації за 2019 рік ще не подав.
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Таким чином, агентство відреагувало на опублікований нардепом Олексієм Гончаренком документ про перевірку декларації глави держави.
Що опублікував Гончаренко
Нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко написав, що НАЗК перевіряє, чому Зеленський не вніс до декларації витрати на поїздку в Оман. Він також опублікував відповідь агентства на його депутатський запит.
Відповідь НАЗК на запит Гончаренка / Фото із фейсбук-сторінки Гончаренка
Візит Зеленського до Оману: основне
- Президент Володимир Зеленський, який зустрічав Новий рік у Карпатах, на Різдво несподівано полетів до Оману.
- За інформацією ЗМІ, він відпочивав у готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість найдорожчого номера у ньому за одну добу становить близько 4 тисяч євро.
- Спершу в Офісі Президента нічого не повідомляли про візит українського президента до Оману та навіть його не анонсували.
- Після розголосу в ОПУ заявили, що очільник держави відбув до Оману разом із сім'єю "власним коштом, але у державних справах".
- В аравійській країні президент провів дві зустрічі – з відповідальним за закордонні справи міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою та з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду султанату Абдулсаламом аль-Муршиді.
- Судячи з офіційних фотографій, переговори відбувались в одному із місцевих готелів і пройшли в один день, хоча Зеленський перебував у Омані з 5 по 8 січня.
- Вранці 8 січня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель повідомила, що президент перериває свій візит до Оману через авіакатастрофу українського літака МАУ у Тегерані. Попри це, до Києва президент повернувся лише вночі 9 січня, майже через добу після аварії.
- Згодом голова МЗС Вадим Пристайко зауважив, що у свій час міністерство і Офіс Президента пояснять різдвяну поїздку Володимира Зеленського до Оману.