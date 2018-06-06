Что это было. В плане "убийства" Бабченко стоило предусмотреть негативные последствия, – эксперт

О причинах инсценировки убийства Аркадия Бабченко, задержании заказчика этого дела и о громком заявлении министра Минздрава Александра Линчевского в отношении онкобольных, которые якобы все равно умрут – в программе "Что это было" рассказали экс-работник СБУ Иван Ступак и член Общественного совета при Минздраве Украины Евгений Гончар.

О причинах инсценировки убийства Аркадия Бабченко

Экс-работник СБУ Иван Ступак рассказал, что такие инсценировки проводятся и будут проводиться для того, чтобы задокументировать факт противоправных действий. "С Аркадием Бабченко сделали такое шоу для того, чтобы показать спектакль для простых украинцев. Обливание кровью, фотографии – это все было ненужным", – сказал Ступак.

При планировании этого "убийства" нужно было предвидеть негативные последствия операции, чем это может обернуться для всей Украины. Насколько я понимаю, СБУ хотели проследить, как заказчик идет к организатору убийства и в тот момент их задержать. Но этого не произошло, поэтому все выглядит не очень убедительно,

– отметил экс-работник СБУ.

О задержании заказчика "убийства" Аркадия Бабченко

Иван Ступак заявил, что украинцы не слышали фамилий заказчиков, поэтому возникают вопросы к СБУ в успешности проведения их операций. Ведь, например, в деле Рубана и Савченко доказательства показали сразу, а сейчас почему-то молчок.

Если бы в ситуации с Бабченко был ФСБ-шный след, то его бы сразу показали, чтобы все знали и успокоились, но почему-то об этом только говорят. Фамилия организатора этого дела и его принадлежность к определенной организации так и не названы, хотя, когда происходят подобные вещи, то такая информация сообщается сразу,

– заявил Ступак.

О громком заявлении министра Минздрава Александра Линчевского

Член Общественного совета при Минздраве Украины Евгений Гончар сказал, что 6 июня была опубликована полная стенограмма заседания и в тексте видно, что счетная палата наоборот его упрекает. Говорилось, что часть людей, которые лечились за границей умерли во время этого процесса, или прожили совсем мало. И поэтому эта программа является неэффективной.

Он также пояснил, что Линчевский извинился за эти слова, потому что они не являются корректными.

Но в любом случае эти слова являются не очень корректными, хоть и были произнесены на закрытой части, когда не присутствовали пациенты, только чиновники, с которыми он вел профессиональную дискуссию. А они не будучи врачами и поэтому не понимают, почему люди не выздоравливают на 100%. Поэтому он лишь подтвердил их слова, которыми его упрекали,

– рассказал член Общественного совета при Минздраве Украины.

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