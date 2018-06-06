Що це було. У плані "вбивства" Бабченка варто було передбачити негативні наслідки, – експерт

Про причини інсценування вбивства Аркадія Бабченка, затримання замовника цієї справи та про гучну заяву міністра МОЗ Олександра Лінчевського щодо онкохворих, які нібито все одно помруть – у програмі "Що це було" розповіли екс-працівник СБУ Іван Ступак та член Громадської ради при МОЗ України Євген Гончар.

Про причини інсценування вбивства Аркадія Бабченка

Екс-працівник СБУ Іван Ступак розповів, що такі інсценування проводяться і будуть проводитися для того, щоб задокументувати факт протиправних дій. "З Аркадієм Бабченком зробили таке шоу для того, щоб показати виставу для простих українців. Обливання кров’ю, фотографії – це все було непотрібним", – сказав Ступак.

При плануванні цього "вбивства" потрібно було передбачити негативні наслідки операції, чим це може обернутися для всієї України. Наскільки я розумію, СБУ хотіли прослідкувати, як замовник йде до організатора вбивства і в той момент їх затримати. Але цього не сталося, тому все виглядає не дуже переконливо,

– зазначив екс-працівник СБУ.

Про затримання замовника "вбивства" Аркадія Бабченка

Іван Ступак заявив, що українці не чули прізвищ замовників, тому виникають питання до СБУ в успішності проведення їх операцій. Адже, наприклад, у справі Рубана та Савченко докази показали одразу, а зараз чомусь мовчанка.

Якби в ситуації з Бабченко був ФСБ-шний слід, то його б відразу показали, щоб всі знали і заспокоїлися, але чомусь про це лише говорять. Наразі прізвище організатора цієї справи і його приналежність до певної організації так і не названо, хоча, коли відбуваються подібні речі, то така інформація повідомляється відразу,

– заявив Ступак.

Про гучну заяву міністра МОЗ Олександра Лінчевського

Член Громадської ради при МОЗ України Євген Гончар сказав, що 6 червня була опублікована повна стенограма засідання і в тексті видно, що рахункова палата навпаки йому дорікає. Йшлося, що частина людей, які лікувалися за кордон померли під час цього процесу, або прожили зовсім мало. І тому ця програма є неефективною.

Він також пояснив, що Лінчевський вибачився за ці слова, тому що вони не є коректними.

Але в будь-якому випадку ці слова є не дуже коректними, хоч і були сказані на закритій частині, коли не були присутні пацієнти, лише чиновники, з якими він вів фахову дискусію. А вони не будучи лікарями і тому не розуміють, чому люди не одужують 100%. Тому він лише підтвердив їхні слова, якими йому дорікали,

– розповів член Громадської ради при МОЗ України.

Більше – дивіться у програмі "Що це було".