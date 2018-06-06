00:12
7 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
7°C
22°C 6°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, 6 червня
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, 6 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Слід ФСБ у "вбивстві" Бабченка мали б показати одразу, – екс-офіцер СБУ

269 Читать новость на русском
Слід ФСБ у "вбивстві" Бабченка мали б показати одразу, – екс-офіцер СБУ
Слід ФСБ у "вбивстві" Бабченка мали б показати одразу, – екс-офіцер СБУ / Радіо Свобода

Українці не чули прізвищ замовників, тому виникають питання до СБУ в успішності проведення їх операцій. Адже, наприклад, у справі Рубана та Савченко докази показали одразу, а зараз чомусь мовчанка.

Про це розповів депутат Київоблради, екс-працівник СБУ Іван Ступак у прямому ефірі 24 каналу.

Читайте також: Колишній офіцер СБУ розповів для чого насправді інсценували вбивство Бабченка

За словами екс-офіцер СБУ, організатора вбивства Бабченка Бориса Германа затримали просто в центрі Києва. Але наразі прізвище організатора цієї справи і його приналежність до певної організації так і не названо, хоча, коли відбуваються подібні речі, то так інформація повідомляється відразу.

Непогано було б дочекатися більших результатів, коли б замовник пішов до організатора і сказав, що справу зроблено, і на тому ж місті, щоб їх і затримали. Не потрібно було чекати фото в пресі,
– сказав Ступак. 

Він зазначив, що досі ми не почули прізвищ замовників, тому виникають питання до СБУ в успішності проведення їх операцій, адже докази у готуванні теракту Савченко і Рубаном показали одразу. "Наприклад, коли опублікували відео з участю Рубана та Савченко, ні в кого з глядачів не виникло сумнівів, що це саме вони, а не люди, схожі на них. Чомусь цю ситуацію не приховували, і не чекали, а показали доводи одразу", – додав екс-офіцер СБУ.

Якби в ситуації з Бабченко був ФСБ-шний слід, то його б відразу показали, щоб всі знали і заспокоїлися, але чомусь про це лише говорять, – заявив Ступак.

Нагадаємо, 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста.

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка СБУ Розслідування ФСБ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 6 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
6 червня, 22:04 Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
Максим Єфімов 158
Головні новини 6 червня: подання на Данилюка, аудіозапис заяви заступника Супрун, рейс до Канади
6 червня, 22:00 Головні новини 6 червня: подання на Данилюка, аудіозапис заяви заступника Супрун, рейс до Канади
1880
ЧС-1934 з футболу: диктатор на трибуні, нацистська свастика і поламані команди
6 червня, 21:05 ЧС-1934 з футболу: диктатор на трибуні, нацистська свастика і поламані команди
1064
Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
6 червня, 19:03 Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
Яніна Ткачук 905
Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
6 червня, 17:02 Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
Володимир Співаковський 4671
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук