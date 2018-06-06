Слід ФСБ у "вбивстві" Бабченка мали б показати одразу, – екс-офіцер СБУ

Українці не чули прізвищ замовників, тому виникають питання до СБУ в успішності проведення їх операцій. Адже, наприклад, у справі Рубана та Савченко докази показали одразу, а зараз чомусь мовчанка.

Про це розповів депутат Київоблради, екс-працівник СБУ Іван Ступак у прямому ефірі 24 каналу.

Читайте також: Колишній офіцер СБУ розповів для чого насправді інсценували вбивство Бабченка

За словами екс-офіцер СБУ, організатора вбивства Бабченка Бориса Германа затримали просто в центрі Києва. Але наразі прізвище організатора цієї справи і його приналежність до певної організації так і не названо, хоча, коли відбуваються подібні речі, то так інформація повідомляється відразу.

Непогано було б дочекатися більших результатів, коли б замовник пішов до організатора і сказав, що справу зроблено, і на тому ж місті, щоб їх і затримали. Не потрібно було чекати фото в пресі,

– сказав Ступак.

Він зазначив, що досі ми не почули прізвищ замовників, тому виникають питання до СБУ в успішності проведення їх операцій, адже докази у готуванні теракту Савченко і Рубаном показали одразу. "Наприклад, коли опублікували відео з участю Рубана та Савченко, ні в кого з глядачів не виникло сумнівів, що це саме вони, а не люди, схожі на них. Чомусь цю ситуацію не приховували, і не чекали, а показали доводи одразу", – додав екс-офіцер СБУ.

Якби в ситуації з Бабченко був ФСБ-шний слід, то його б відразу показали, щоб всі знали і заспокоїлися, але чомусь про це лише говорять, – заявив Ступак.

Нагадаємо, 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста.