Что мешает закончить войну на Донбассе: объяснение Волкера

Ситуация на Донбассе, где проходит российско-украинская война, решится тогда, когда Москва примет решение вывести свои войска с оккупированных территории и внедрить там мир.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "112 Украина".

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Дипломат подчеркнул, что в настоящее время в оккупированных районах Донбасса находятся российские военные силы.

"Я думаю, что ситуация (на востоке Украины, – "24") решится тогда, когда Россия согласится вывести свои силы", – подчеркнул Волкер.

По словам политика, конфликт в регионе сопровождается враждебными действиями со стороны российских оккупационных войск каждый день.

Пока там есть российские военные силы, есть непризнанные республики. Конфликт продолжается с обстрелами, снайперским огнем каждый день. Нам нужно, чтобы Россия приняла решение относительно действий по внедрению мира,

– сообщил Волкер.

Напомним, ранее Курт Волкер рассказал, что на временно оккупированном Донбассе не может состояться референдум, который вероятно предложил провести президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с лидером США Дональдом Трампом, так как он будет нелегитимным.