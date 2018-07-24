Що заважає закінчити війну на Донбасі: пояснення Волкера

Ситуація на Донбасі, де триває російсько-українська війна, вирішиться тоді, коли Москва прийме рішення вивести свої війська з окупованих території та запровадити там мир.

Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю "112 Україна".

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Дипломат підкреслив, що наразі в окупованих районах Донбасу перебувають російські військові сили.

"Я думаю, що ситуація (на сході України, – "24") вирішиться тоді, коли Росія погодиться вивести свої сили", – наголосив Волкер.

За словами політика, конфлікт у регіоні супроводжується ворожими діями з боку російських окупаційних військ кожного дня.

Поки що там є російські військові сили, є невизнані республіки. Конфлікт продовжується з обстрілами, снайперським вогнем кожного дня. Нам потрібно, щоб Росія ухвалила рішення стосовно дій щодо запровадження миру,

– повідомив Волкер.

Нагадаємо, раніше Курт Волкер розповів, що на тимчасово окупованому Донбасі не може відбутися референдум, який ймовірно запропонував провести президент Російської Федерації Володимир Путін під час зустрічі з лідером США Дональдом Трампом, так як він буде нелегітимним.